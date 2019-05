Natalia Paragoni è la scelta di Andrea Zelletta?/ “Ho tanti dubbi” (Uomini e Donne)

Natalia Paragoni è la corteggiatrice di Andrea Zelletta, tronista di Uomini e Donne. Per tutti è lei la scelta del bel modello tarantino, sarà davvero così? Giovedì 30 maggio 2019 scopriremo in diretta televisiva chi tra Klaudia Poznanska e Natalia Paragoni sarà la scelta del bel modello pugliese. Per il pubblico non ci sono dubbi: sarà Natalia la sua scelta, ma la ragazza intervista dal settimanale Uomini e Donne Magazine non ha nascosto i suoi dubbi. “In questo momento sono molto pensierosa” ha rivelato la giovane ragazza che in passato è stata corteggiatrice anche di Ivan Gonzalez. Il percorso ad Uomini e Donne non è stato sempre rose e fiori, anzi più volte la ragazza ha discusso e litigato con il corteggiatore arrivando a lasciare lo studio. A pochi giorni dalla decisione di Andrea sono tanti i dubbi che l’attanagliano: una possibile scusa anticipata per il no che dirà in diretta?

Natalia Paragoni: “ho tanti dubbi su Andrea”

Natalia Paragoni è sicuramente una delle corteggiatrici più discusse di questa ultima edizione di Uomini e Donne. La ragazza, infatti, dopo aver corteggiato Ivan Gonzalez ha deciso di abbandonare la villa per rincorrere Andrea Zelletta con cui c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante ciò però i due hanno incontrato non poche difficoltà durante il percorso del dating show condotto da Maria De Filippi su Rai1. Difficoltà, ostacoli che hanno spinto Natalia a provare dei fortissimi dubbi verso il tronista. “Ho tanti dubbi: ho paura che Andrea non abbia davvero voglia di trovare l’amore e che sia arrivato fin qui solo per allungare il brodo” ha raccontato la ragazza dalle pagine di Uomini e Donne Magazine.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: gli dirà di si?

Le parole di Natalia Paragoni circa il percorso vissuto a Uomini e Donne con Andrea Zelletta non sono delle più rosee. Tra dubbi e e paure, Natalia tra le favorite alla scelta finale del modello pugliese, potrebbe alla fine anche dire un sonoro no! “Anche se adesso è davvero arrivata la fine, non riesco a capacitarmi di come ci sia voluto così tanto tempo” ha raccontato la ragazza, anche se dall’esterno tutti sono convinti che sarà proprio lei la scelta finale di Andrea Zelletta. Se le previsioni dovessero essere azzeccate sorge spontaneo un dubbio: possibile che Natalia abbia rilasciato queste dichiarazioni in vista del suo no ad Andrea Zelletta? Chissà che la bella Natalia non abbia già pensato oltre puntando al trono del programma di Canale 5!



