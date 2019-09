Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lui bacia la single Zoe Mallucci?(Temptation Island Vip)

Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti grossi guai in arrivo?

Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti sono una delle coppie di Temptation Island Vip 2019, la seconda edizione del reality show dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La prima puntata ha regalato tantissimi colpi di scena con la coppia della showgirl indiscussa protagonista. Natalie Caldonazzo, infatti, ha parlato della sua relazione con Andrea tracciando i motivi delle ripetute crisi che hanno affrontato e superato con tante difficoltà durante questi anni. La ex naufraga de L’Isola dei Famosi non si nasconde, anzi con grande maturità si racconta a cuore aperto ai single e alle altre fidanzate: “Io ho delle cicatrici, ma lui non le ha mai approfondite, non sa neanche se ce le ho. Con lui a volte sento la solitudine. Sono arrivata a pensare che forse non siamo fatti l’uno per l’altra”. Parole importanti quelle pronunciate dalla Caldonazzo che vengono ascoltate dal fidanzato Andrea nel pinnetu.

Andrea Ippoliti vicino alla single Zoe Mallucci…

Le parole di Natalie Caldonazzo hanno giocato un effetto particolare su Andrea Ippoliti, che da solo nel villaggio delle single, si è avvicinato alla tentatrice Zoe. I due hanno cominciato a conoscersi e parlare scoprendo di avere tante cose in comune. La situazione è poi degenerata quando i due si sono lasciati andare ad un bagno in piscina dove i due si sono tanto avvicinati al punto che lui ha detto: “le senti le vibrazioni?”. Un commento davvero fuori luogo che non è stato apprezzato dalla showgirl del Bagaglino indignata per il comportamento del fidanzato. “Sono rimasta completamente… lui ha una storia con Zoe, quella che ha scelto. Io mi vergogno, mi vergogno di essermi portata un uomo così” ha commentato poco dopo Natalie Caldonazzo nel villaggio dei single. Il comportamento di Andrea non è piaciuto nemmeno al pubblico dei social, che si è schierato a favore della ex fidanzata di Massimo Troisi. La “conoscenza” tra Andrea e la single Zoe potrebbe subire una svolta inaspettata nella seconda puntata del programma.

Andrea Ippoliti, fidanzato di Nathaly Caldonazzo, l’ha tradita con Zoe?

Stando alle prime anticipazioni trapelate sulla seconda puntata di Temptation Island Vip 2019, Andrea Ippoliti l’avrebbe fatta davvero grossa. Il fidanzato diNatalie Caldonazzo avrebbe superato davvero il limite con la single Zoe. Durante la seconda puntata, infatti, l’uomo si avvicinerà ancora di più alla single lasciandosi andare ad un gesto davvero imperdonabile. Andrea ha tradito Natalie Caldonazzo? Quello che possiamo dirvi in anteprime è che durante la puntata si vedranno Andrea e Zoe recarsi più volte nella camera da letto dei single dove le telecamere non sono ammesse. Cosa avranno combinato i due lontano dalle telecamere? e soprattutto come reagire la bella Natalie Caldonazzo a vedere il fidanzato entrare nella camera da letto di un’altra donna?

© RIPRODUZIONE RISERVATA