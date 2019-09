Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Michele Loprieno mette in crisi la coppia? (Temptation Island Vip)

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: CHI SONO NATHALY CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI?

Un’altra delle coppie vip, almeno per parte di essa, che si metteranno in gioco in questa nuova edizione di Temptation Island Vip 2019, è formata da Nathaly Caldonazzo e il noto imprenditore romano Andrea Ippoliti. I due stanno insieme da tre anni e sono pronti a mettere alla prova il loro rapporto partecipando al reality estivo sui sentimenti per dare una svolta definitiva al loro fidanzamento: alla fine del programma potrebbero continuare a rimanere così in balia delle onde o chiudere il loro rapporto e la loro convivenza. I due sono un po’ come cane e gatto visto che alla loro grande passione fa sponda una forte gelosia che spesso li portano a discutere e ad allontanarsi. Nel video di presentazione, che potete vedere cliccando qui, lui stesso rivela: “Abbiamo discusso, sono tre giorni che non ci sentiamo ed è per questo che sono a casa mia ma questo non significa che non ci vogliamo bene”. Lei rilancia: “Dobbiamo capire se torneremo a vivere insieme con altre dinamiche oppure… lo scopriremo strada facendo quello che succederà”.

MICHELE LOPRIENO TRA NATHALY CALDONAZZO E ANDREA IPPOLITI

Quanto dureranno Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip 2019? Il fatto che i due siano arrivati già in burrasca nel villaggio non li aiuterà e a complicare le cose ci ha pensato un interessante single, già volto noto del trono over di Uomini e donne, ovvero Michele Loprieno. Per chi non lo sapesse ancora, tra i tentatori di questa edizione del programma ci sarà anche l’aitante ex di Gemma Galgani e sarà proprio lui il primo a rompere il ghiaccio con la showgirl. In particolare, il video pubblicato sul profilo ufficiale di WittyTv si vede chiaramente che i due non solo sono molto vicini ma che Nathaly si è lasciata già “toccare” da lui perdendosi in un ballo mozzafiato. Le immagini arriveranno dritte dritte ad Andrea nel primo dei suoi Pinnettu e sembra proprio che la sua reazione sarà subito quella di vendetta: “Tu non ti crei il problema, me lo devo creare io? Se questa sera mi capiterà di ballare… ballerò anche io”. Clicca qui per vedere il video.

NATHALY CALDONAZZO, LA SUA CARRIERA

Nathaly Caldonazzo è una delle poche partecipanti a Temptation Island Vip che non ha bisogno di presentazioni. La showgirl è un volto noto della televisione italiana e anche se ultimamente è finita in panchina, sicuramente ha segnato alcuni dei momenti e dei programmi cult della nostra televisione. Nata da madre ballerina e coreografa e da padre imprenditore, sicuramente la Caldonazzo ha avuto una vita piena di lussi e agi ma questo non l’ha fatta comunque rimanere a guardare visto che da giovane debutta in tv come ballerina e poi al cinema nel 1989 fino a diventare primadonna del Bagaglino per Pier Francesco Pingitore. Centovetrine, Rex e Positano sono le fiction che l’hanno vista recitare in tv mentre l’Isola dei Famosi è il reality che ha all’attivo, almeno prima di approdare in Sardegna per questa nuova avventura.





