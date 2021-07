Natascia e Alessio a Temptation Island 2021/ Lui in lacrime, lei si diverte coi tentatori

Natascia con le sue confessioni allontana Alessio da lei? Storia al bivio…

Natascia e Alessio sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island 2021, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La coppia sta vivendo questo percorso nei sentimenti in maniera completamente differente: Alessio nel villaggio delle single ha avuto un comportamento sempre rispettoso al punto che la fidanzata non si è vista consonare alcun video né al pinnettu né durante i falò in spiaggia.

Natascia, invece, nel villaggio dei single di Temptation Island 2021 si è lasciata andare completamente vivendosi questa esperienza in totale libertà confessando anche alcuni retroscena sulla sua relazione con il fidanzato. In particolare la ragazza ha parlato della sfera sessuale, ma anche di un progetto non terminato dal fidanzato Alessio che ci è rimasto davvero male. Il filmato, infatti, ha deluso tantissimo Alessio che subito dopo aver sentito la fidanzata pronunciare quelle parole si è lasciato andare in un pianto liberatorio. “Mi ha ferito tanto con quella frase della scuola, sto male davvero. Ho sofferto tanto io per quello, non puoi toccare certe cose e dire certe frasi così, bisogna dare peso alle parole” – ha detto Alessio che, una volta rientrato nel villaggio delle single, si è confidato con la single Giuly.

Natascia e Alessio a Temptation Island 2021: due percorsi completamente differenti

“Non può dire certe frasi sapendo che ho sofferto troppo. Io la amo e non volevo questo. Io sono troppo innamorato di lei” – ha detto il lacrime Alessio parlando della fidanzata Natascia. Intanto la ragazza durante il falò delle fidanzate non vede recapitarsi nessun video da parte del ragazzo a conferma del suo comportamento chiaro. Questa cosa però rappresenta per lei una grandissima delusione. Non solo, la ragazza poi parla del suo percorso all’interno di di Temptation Island 2021 precisando: “sto bene, mi sento molto spensierata… spero che lui capisca che il suo atteggiamento giudicante mi fa solo frenare. Io continuerò ad essere quella che sono stata fino ad adesso, mi sto divertendo tantissimo e mi sento accolta da tutti”. Cosa succederà alla coppia? Usciranno insieme dal programma oppure separati?

