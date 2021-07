Natascia e Alessio stanno insieme dopo Temptation Island?/ Lei: “voglio recuperare questo amore”

Natascia e Alessio al falò finale di Temptation Island: cosa succederà?

Natascia e Alessio a Temptation Island 2021 pronti per il falò di confronto finale. Durante l’ultima puntata del reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 è tempo di confronto tra una delle coppie che meno ha coinvolto il pubblico dei social. Natascia nel villaggio delle fidanzate si è vissuta l’esperienza con spensieratezza e libertà confrontandosi con i single tentatori ed avvicinandosi in particolare a Samuele. Il fidanzato Alessio, invece, è stato molto rispettoso confrontandosi si con le single tentatrice, ma senza superare il limite.

Basti pensare che durante le cinque puntate la fidanzata Natascia non hai mai ricevuto un video durante il falò delle fidanzate. Un comportamento rispettoso quello di Alessio che ha dovuto “subire” dei video in cui la ragazza Natascia si lasciava andare a commenti poco carini nei suoi confronti e della loro relazione. Anche durante la penultima puntata Alessio ha visto la fidanzata Natascia confidarsi al single Samuele: “quando ti manca qualcosa dall’altra parte, di qua qualcuno la colma. E cadere nella tentazione è facile”.

Natascia e Alessio escono insieme da Temptation Island?

Le parole di Natascia, la fidanzata di Alessio di Temptation Island hanno straniato il ragazzo che nel pinnettu ha replicato dicendo: “dopo questi video non so più cosa pensare”. Le brutte sorprese per Alessio non finiscono qui, visto che poco dopo gli viene mostrato un altro filmato in cui vede la fidanzata Natascia avvinghiata al single Samuele. Durante il falò delle fidanzate è però Natascia a sorprendere tutti, visto che la ragazza racconta: “ho avuto un’illuminazione: ho capito che ci sono delle cose che lui ha fatto che non ho mai perdonato ma che, alla fine, erano solo richieste d’attenzione, e così ho fatto anche io. Io questa storia la voglio salvare, perché ne vale la pena. Si sbaglia in due sempre. Mi sono fatta delle domande e mi sono chiesta il perché siamo arrivati a farci del male”. Cosa succederà durante il falò di confronto finale?

