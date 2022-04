Nathalie Guetta/ “A 16 anni volevo fare il clown, De Martino? Feeling con anziani…”

Anche Nathalie Guetta, celebre attrice reduce dalla prima puntata di successo di Don Matteo, è stata ospite oggi nel corso della trasmissione Da noi a ruota libera, condotta su Rai1 da Francesca Fialdini. “Mi chiamano più spesso Natalina e a me un po’ disturba perché a me non piace tanto”, ha commentato. La prima puntata di Don Matteo se l’è persa “perché ero a Parigi”. “Terence Hill nella prima stagione era di una bellezza sconvolgente”, ha commentato l’attrice dopo aver rivisto la sua prima scena in Don Matteo.

Nathalie inizialmente non voleva fare l’attrice ma il clown: “A 16 anni sognavo di lavorare al circo come clown, quindi mi sono iscritta a una scuola di circo a Parigi ma non l’ho mai fatto. Dai 16 ai 22 anni ho studiato ma non sono riuscita a fare nulla perché sono fifona”, ha svelato. Ma come è giunta a Napoli? “Una mia amica mi ha consigliato di fare teatro e con una mia amica abbiamo fatto una tournee arrivando a Napoli. Quando l’ho conosciuta sono rimasta a bocca aperta”. L’attrice ha sentito che era la città della sua felicità: “Dopo la tournee sono rimasta a Napoli”.

Nathalie Guetta e la sua esperienza a Napoli

Nathalie Guetta durante la sua ospitata a Da noi a ruota libera si è dilettata nelle imitazioni di alcune parole napoletane, giocando con la padrona dio casa. “A Napoli ho fatto la cameriera e una volta mi sono confusa con le comande ma avevo paura a dirlo alla proprietaria. Per non dirlo mi sono mangiate due pizze di fretta”, ha svelato.

Nathalie ha ammesso di divertirsi moltissimo con Stefano De Martino: “Lui si sente bene con i vecchiarelli, ho notato che si sente bene con gli anzianotti”, ha commentato ironizzando sul cast di Stasera tutto è possibile. Lei si è detta per niente sicura di se stessa: “In questo momento sono rilassata ma da giovane sono sempre stata molto espansiva ma non ero sicura di me”, ha ammesso. “Adesso invecchiando ho imparato a sapere dove sto io nello spazio ma a 20 anni non ero sciolta”, ha spiegato. Quando si guarda allo specchio? “Preferisco immaginarmi che vedermi”. Non poteva mancare un ricordo della sua esperienza a Ballando con le Stelle. Simone Di Pasquale le ha mandato un bel messaggio auspicando di rivederla presto. La Guetta ha svelato di sognare di lavorare con Carlo Verdone.

