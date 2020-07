Nathalie Guetta, sorella di David/ “Don Matteo? Ci ho ripensato…”

Nathalie Guetta torna in tv alla co-conduzione della serata – evento “Una voce per Padre Pio” trasmessa sabato 11 luglio 2020 dalle ore 21.00 in prima serata su Raiuno. Accanto all’attrice ci saranno anche Flavio Insinna e Nino Frassica, amici e colleghi con cui ha condiviso in passato il set cinematografico della serie “Don Matteo”. Una serata all’insegna della fede e della speranza con tante storie di devozione verso il Santo di Pietralcina che verrà celebrato anche grazie alla partecipazione di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. Intanto l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per aver prestato il volto al personaggio della perpetua Natalina, parlando proprio della serie “Don Matteo” ha raccontato di essersi pentita di aver lasciato. “Come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di “Don Matteo”, sempre che si faccia” – ha dichiarato l’attrice.

Non solo, parlando del protagonista Terence Hill ha precisato: “é stato adorabile. Mi ha detto che la troupe mi vuol bene. E così tutti quanti. E io mi sono sentita una meno di niente perché ero stata pronta ad abbandonarli. Non solo. Ci avevo pure ripensato un’altra volta. E poi me la sono rimangiata pure quella”.

Nathalie Guetta e David Guetta: “non ci vediamo quasi mai”

Nathalie Guetta oltre al ruolo in Don Matteo è conosciuta dal grande pubblico anche per essere la sorella del dj David Guetta con cui non ha un rapporto di grande complicità visto che ha rivelato: “non ci vediamo quasi mai, solo a Natale quando ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all’eternità Natale con i sardi”.

Infine parlando anche della sua vita privata, la Guetta ha raccontato di avere il rimpianto di non essersi realizzata né come mamma né come moglie: “mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo, non ci si crede però… Quando uno punta troppo fortemente, si irrigidisce e quindi la situazione non può arrivare, c’è una forte una pressione. M’è andata stortissima in quel campo”.



