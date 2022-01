Nathaly Caldonazzo/ Attacco a Katia Ricciarelli “non perde occasione per parlar male”

Nathaly Caldonazzo in disaccordo con Katia Ricciarelli

Nella puntata del Grande Fratello Vip dello scorso lunedì 3 gennaio 2022, Nathaly Caldonazzo è andata al televoto, Barù è uno dei concorrenti che l’ha nominata e la giustificazione è stata alquanto bizzarra: “Nasconde la pizza nel cassetto dell’intimo”. Signorini gli ha chiesto il motivo e l’esperto di vini ha risposto: “Lei non mangia carboidrati prima delle dieci del mattino (…) ha ammesso che va a nascondere la pizza nei calzini”. Anche Katia Ricciarelli ha nominato la Caldonazzo perché durante la lite con Miriana, la showgirl è intervenuta e ha preso le difese della ex di Non è la Rai. Il voto della cantante lirica non è stato gradito da Nathaly che ha redarguito il suo comportamento considerandola una donna pettegola e aggressiva.

Tutto è iniziato dall’atteggiamento poco ragguardevole della Ricciarelli nei riguardi di Miriana. Le parole della cantante sono state molto pesanti, portando la showgirl all’esasperazione. Quello che ha infastidito la Caldonazzo è stato il fatto che la Soprana durante la discussione abbia tirato in ballo il figlio della Trevisan e il suo modo di fare la madre. Nathaly ha subito preso le difese della ex di Non è la Rai e confidandosi con Soleil ha replicato di come sia stata insensibile la ex di Baudo nei riguardi di una donna che ha dovuto crescere il figlio da sola con tutte le difficoltà annesse. La Sorge la pensa come Katia, mentre la Caldonazzo si è sentita offesa perché i Vipponi non consentono ai nuovi arrivati di esprimere un’opinione che se diversa dalla loro diventa motivo di nomination.

La presa di posizione contro i Vipponi

Nathaly Caldonazzo è furiosa contro la Ricciarelli e la tensione tra le due non si è placata nemmeno nei giorni successivi alla diretta. La showgirl non si aspettava di essere nominata dalla cantante lirica, nei giorni scorsi si è presa cura di lei, l’ha truccata, le ha fatto i massaggi, poi è bastato contraddirla per diventare sua nemica. La Caldonazzo è stanca di sorvolare su alcuni comportamenti e ha avuto il coraggio di prendere una posizione: “Non è che puoi dire di tutto perché sei grande. Subito si inviperisce… Io sono una donna grande e mi tratti con rispetto. Dal momento in cui tu mi manchi di rispetto io manco di rispetto a te”. Nathaly non ha gradito nemmeno “carogne” detto dalla Ricciarelli, purtroppo secondo la showgirl alla Soprana le viene permesso di dire tutto e questo non va bene.

Nathaly è al televoto con Carmen e Soleil, tra le due gieffine è quella che rischia di uscire, visto che le altre hanno già in passato superato il televoto ottenendo un’alta percentuale di gradimento da parte del pubblico. Nella prossima puntata, la showgirl probabilmente avrà un confronto con Katia, i follower sono dalla parte della Caldonazzo e molti considerano Soleil alla pari della Ricciarelli: falsa e bugiarda. Molti utenti stanno apprezzando la presa di posizione di Nathaly che rimprovera anche alcuni Vipponi dicendo che hanno viziato troppo Katia e se è stanca è arrivato il momento di tornarsene a casa. Riusciranno le due donne a posare l’ascia di guerra oppure continueranno a dirsele di santa ragione?

Casa divisa: la posizione della gieffina

Nathaly Caldonazzo durante una conversazione con Carmen Russo alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ha fatto intendere di non essere particolarmente preoccupata per le loro sorti. Entrambe le donne rischiano di dover lasciare la spiatissima Casa e proprio la ballerina ha riferito all’attrice: “A me va bene tutto”.

Intanto la Casa è ormai divisa in due gruppi e le tensioni tra i Vip sono alle stelle dopo quanto accaduto nei giorni scorsi sulla questione legata alla spesa. Durante il pranzo dell’Epifania non sarebbero mancate delle frecciatine reciproche. “È uno stuzzicare continuo”, ha commentato la Trevisan che sperava in un momento di tregua. Nathaly ha però un’idea ben precisa in merito: “io ho già detto quello che pensavo. Questa è invidia, dai… Katia non perde occasione per parlare male degli altri”. Neanche l’arrivo della calza della Befana, quindi, è riuscita a far tornare un po’ di serenità in Casa: “A me non frega niente”, ha concluso la Caldonazzo, che ha dimostrato di voler restare sui suoi passi.

