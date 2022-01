Nathaly Caldonazzo vs Soleil Sorge “energie negative”/ Miriana “Io non le parlo più…”

Si torna a parlare di energie negative nella Casa del Grande Fratello Vip. A farlo è stata Nathaly Caldonazzo, parlando con Miriana Trevisan di Soleil Sorge. A quanto pare lo scontro avvenuto tra l’attrice e l’influencer nella precedente puntata, legato al posto sul divano per accaparrarsi la luce migliore, avrebbe lasciato grandi strascichi. Nelle ultime ore l’argomento è tornato centrale e la Caldonazzo ne ha parlato con l’ex ragazza di Non è la Rai: “Con me si è comportata malissimo. Mi ha detto di spostarmi dal divano, eppure c’era posto per tutti. Preferisco brutta luce ma energie positive, per carità”, ha confidato l’attrice.

Nathaly ha proseguito nel suo sfogo svelando di non avere alcuna voglia di stare vicino ad una persona come Soleil: “Prendi anche tu le distanze, le energie che arrivano… mi arriva un qualcosa di negativo, quindi non le voglio e le scanso da me”, ha aggiunto, precisando di non avere alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con Soleil durante e dopo il Grande Fratello Vip. Le parole usate dalla Vippona, tuttavia, sono state giudicate in malo modo sui social dove la Caldonazzo è stata accusata di aver usato esternazioni troppo eccessive nei confronti di Soleil, soprattutto riferendosi alla storia della negatività.

Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan contro Soleil “energie negative”

Anche Miriana Trevisan ha concordato con le parole dell’amica Nathaly Caldonazzo contro Soleil Sorge rincarando la dose: “Io ho fatto la mia scelta, da forse due mesi, ogni volta che parla non abbasso proprio le mie frequenze. Nel senso che sta narrando un qualcosa come vuole lei”. La showgirl l’ha definita persino “una bambina che urla la sua ricerca di attenzioni e lo fa in quel modo”, ammettendo di aver smesso di rivolgerle la parola.

Al pari di Nathaly anche Miriana non avrebbe alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con Soleil aggiungendo: “Non m’interessa più quello che dice. Le energie che arrivano… cosa puoi fare? Io mi sposto”. La conversazione tra le due Vippone ha scatenato diverse critiche ed addirittura qualcuno ha tirato in ballo Mia Martini e le conseguenze che alcuni commenti legati alle presunte energie negative ebbero sulla grande artista scomparsa, ritenendo inaccettabili le frasi delle due donne contro Soleil. Ci sarà un richiamo da parte del conduttore Alfonso Signorini?

