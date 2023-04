NATHAN FALCO E FLAVIO BRIATORE, FIGLIO E EX GREGORACI/ “Siamo sempre una famiglia”

A Domenica In, ospitata di Mara Venier, Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo rapporto con il figlio Nathan Falco e l’ex marito, padre del ragazzo, Flavio Briatore. “Nathan ora ha 13 anni. Sono andata via dal GF perché i figli vengono prima di tutto. Ho scelto di tornare da lui perché erano tre mesi che non lo vedevo, Alfonso ha cercato di convincermi ma non ci fu nulla da fare. Non poterlo sentire, non vederlo, la scuola, la preoccupazioni…”. Imbeccata, invece, sulla sua attuale vita con Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci confessa che “siamo sempre una famiglia, lo dice anche Nathan che stiamo assieme più adesso che prima. Questo è un equilibrio difficile da raggiungere ma nel momento in cui si riesce a trovarlo è bellissimo. Oggi per me lui è la mia famiglia, trascorriamo un sacco di tempo assieme… È il papà di mio figlio e lo conosco da più di vent’anni. Poi ci sono giornate in cui non lo sopporto e ci mandiamo a quel paese perché siamo in disaccordo su alcune cose, ma viviamo molto in armonia“. (Agg di Lorenzo Drigo)

MELINA, MAMMA ELISABETTA GREGORACI MORTA NEL 2011/ "Mi ha lasciato il vuoto dentro"

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci: la nascita del figlio Nathan Falco

Flavio Briatore e Nathan Falco sono l’ex marito e il figlio di Elisabetta Gregoraci. Nonostante la separazione i due sono ancora molto uniti pur avendo intrecciato nel tempo una serie di nuove relazioni. La 42enne ex modella e showgirl originaria di Soverato è stata sposata dal 2008 al 2017 con l’imprenditore e dirigente sportivo conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1. Un amore che è stato su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip e dei quotidiani per via della differenza di età tra i due. Nonostante tutto e tutti però Flavio ed Elisabetta si sono amati tantissimi e dal loro amore è nato nel 2010 il figlio Nathan Falco.

Mario, chi è il papà di Elisabetta Gregoraci/ Quel terribile lutto che li ha uniti profondamente

Una storia d’amore lunga quasi undici anni, visto che i primi rumors sulla coppia sono cominciati a circolare nel 2006: allora Briatore lavorava ancora in Formula 1 per la scuderia Renault, mentre la Gregoraci si stava facendo conoscere nel mondo della televisione e dello spettacolo grazie alla partecipazione al concorso di bellezza di Miss Italia dove ha vinto il titolo di Miss Sorriso.

Flavio Briatore e Nathan Falco: il rapporto con Elisabetta Gregoraci

La fine del matrimonio tra Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci non è stato facile per tutto il clamore mediatico intorno a due personaggi così noti e famosi. In questo circo mediatico ci è finito anche il figlio Nathan Falco che è legatissimo ad entrambi i genitori. Anche se l’amore è terminato nel 2017 ancora oggi si parla di un possibile ritorno di fiamma tra l’imprenditore e la bellissima showgirl calabrese. Proprio la Gregoraci, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato dell’ex marito rivelando: “invecchiare con lui? Non so… Ma lui sa una cosa, cioè che io per lui ci sarò sempre”.

Giulio Fratini, fidanzato di Ellisabetta Gregoraci/ Prima di lei Raffaella Fico e...

Non solo, la ex concorrente del Grande Fratello Vip parlando proprio dell’ex Briatore ha aggiunto: “siamo rimasti una famiglia anche dopo che abbiamo deciso di lasciarsi: poi abitiamo a 500 metri di distanza, quindi Nathan ci vede sempre”. Infine al figlio Nathan Falco, recentemente entrato nella lista dei più giovani amministratori al mondo, ha scritto: “Ti auguro un anno pieno di successi, dedizione e impegno. Imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”,











