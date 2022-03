Nazionale, Adidas nuovo sponsor dal 2023/ Italia dice addio a Puma dopo 19 anni

Nuovo sponsor tecnico per la Nazionale di calcio, che dal 2023 vestirà Adidas. L’accordo è stato ufficializzato nella giornata di oggi, mercoledì 9 marzo 2022, e, a suo modo, rappresenta una svolta epocale nella storia della nostra rappresentativa, dal momento che da diciannove anni a questa parte gli Azzurri sono stati vestiti da Puma, che li ha accompagnati anche nei successi dei Mondiali 2006 in Germania e degli Europei 2020, vinti a Wembley la scorsa estate.

Ora, per l’Italia, si inaugura un nuovo capitolo di storia. La FIGC, mediante le parole del presidente Gabriele Gravina, ha dichiarato: “L’annuncio della partnership con Adidas è motivo di orgoglio per la FIGC. Questa collaborazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita del nostro appeal commerciale e rafforza il processo di sviluppo del nostro brand sia in Italia che all’estero. La passione e l’entusiasmo che abbiamo riscontrato in Adidas sono gli stessi che la Federazione italiana profonde ogni giorno nella valorizzazione di tutte le Nazionali Azzurre e del calcio italiano, a ogni livello”.

NAZIONALE, ADIDAS NUOVO SPONSOR TECNICO DELL’ITALIA: RITORNO AL PASSATO

Con il nuovo accordo con Adidas, dunque, tutte le selezioni della Nazionale (maschile, femminile, giovanile, futsal, beach soccer e anche e-sports) indosseranno le divise del colosso tedesco, che veste già Germania, Spagna, Argentina e Belgio. Kasper Rorsted, CEO di Adidas, ha asserito: “Siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare questa partnership a lungo termine con la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Siamo entusiasti che una delle Nazionali calcistiche di maggior successo entri a far parte del nostro portfolio di Federazioni internazionali”.

Infine, per gli amanti delle statistiche e dei corsi e ricorsi storici, ecco una pillola davvero imperdibile: la partnership con Adidas costituisce infatti un salto a ritroso nel tempo per l’Italia, che ha già vestito Adidas tra il 1974 e il 1978. Di fatto, Adidas è stato il primo vero sponsor tecnico della nostra Nazionale, inaugurandone il cammino trionfale, impreziosito dai trofei sollevati negli ultimi anni.



