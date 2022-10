Neffa, ex fidanzato di Nina Zilli/ Perchè si sono lasciati? “È iniziata come una favola ma…”

Neffa, ex fidanzato di Nina Zilli: Con Deda e Fabri Fibra rivivono i Sangue Misto…

È ufficiale: ottobre per Neffa è stato il mese del grande ritorno al passato. In arte Giovanni Pellino, Neffa, è tornato sui suoi passi riunendosi con il producer Deda per un nuovo singolo. Un vero e proprio ritorno al passato perché i due ex “guaglioni sulla traccia”, insieme a Fabri Fibra, hanno ridato vita al mitico gruppo degli anni novanta: i Sangue Misto. Scorreva il lontanissimo anno 1992 quando a Bologna, tra ragazzi, Neffa, Deda e DJ Gruff, rapper e beatmaker, creano un gruppo destinato a cambiare le sorti e influenzare l’avvenire del rap in Italia, si tratta dei Sangue Misto, che con i loro pezzi cavalcano l’onda della golden age del rapper italiano. Prima dell’inizio del nuovo millennio però i tre si separano lasciando numerosi fan nello sconforto…

È così che oggi il gruppo torna a rivivere, più di vent’anno dopo, grazie a un nuovo progetto voluto da Deda, il producer infatti ha pubblicato un album dal titolo House Party e, in una traccia spettacolare, si è riunito con l’ex compagno di gruppo Neffa, con la collaborazione di Fabri Fibra i due hanno così ridato vita ai Sangue Misto con Universo, la canzone è disponibile da venerdì scorso sulle varie piattaforme streaming:

Neffa e la sua storia d’amore con Nina Zilli: “Iniziata come una favola si è trasformata presto in un calesse…”

All’anagrafe Giovanni Pellino, Neffa è sempre stato un artista estremamente riservato rispetto alla sua vita privata. Un grosso gossip però lo ha visto coinvolto nel lontano 2013: la storia d’amore con una sua collega di pentagramma. Di chi si tratta? Ovviamente della sua storica ex Nina Zilli! A lanciare lo scoop era stata Novella 2000 che aveva paparazzato i due a Milano, intenti a scambiarsi effusioni di passione. Tra loro fu un vero e proprio colpo di fulmine tant’è che la bella cantante piacentina lasciò il suo fidanzato storico, nonché trombettista della sua band, Riccardo, proprio per Neffa.

Tra i due però fu un vero e proprio fuco di paglia, presi dalla passione bruciarono molte tappe andando presto a convivere e, meno di un anno dopo, si lasciarono. Nina Zilli, confidatosi su Vanity Fair, aveva raccontato i motivi della rottura: “È iniziata come una favola ma si è trasformata presto in un calesse. Un’amica mi disse all’epoca: -Hai scelto lui perché ti volevi punire-. La verità è che seguo il mio istinto”. Come raccontato dalla Zilli il motivo della rottura sembrerebbe essere l’indecisione di Neffa, definito dall’ex compagna come un eterno Peter Pan: “Ci lasciammo perché ero arrivata a un punto in cui stavo più male che bene. La nostra era una storia d’incompatibilità: io avevo chiaro in testa che cosa provavo, lui no. E quando si arrivava alla domanda chiave – sei innamorato? – lui non sapeva rispondere”.

