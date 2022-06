Nek/ Carlo Conti punta su di lui, ecco cosa farà in Tv

Pensare che un artista si limiti a fare un solo lavoro è ormai sempre più raro, ma anzi sono in tanti a volersi mettere in gioco anche in ruoli differenti rispetto a quello “ufficiale”. E i casi nella nostra Tv sono più frequenti di quanto si possa pensare: basti pensare, ad esempio, a Lorella Boccia e Stefano de Martino, che hanno iniziato la carriera da ballerini, mentre ora sono principalmente conduttori, ma anche a Francesco Gabbani, che recentemente ha accettato la proposta della Rai di affiancare Francesca Fialdini alla conduzione di “Ci vuole un fiore“.

E ora la stessa sorta sembra toccare a Nek, che qualche tempo fa aveva sostituito proprio l’ex volto di “Unomattina” alla guida di “Da noi a ruota libera” quando era stata colpita dal Covid. L’interprete di “Laura non c’è” ora si sta preparando per un nuovo appuntamento sul piccolo schermo grazie a un’idea che Carlo Conti ha pensato per lui.

Nek e Carlo Conti: la nuova collaborazione per la Rai

A breve Nek sarà protagonista di un nuovo programma in onda su Raidue, dove si metterà in mostra in veste di conduttore. “Dalla strada al palco“, questo il titolo, nasce da un’idea di Carlo Conti, uno che non ha mai avuto grandi timori nello sperimentare nuove forme di spettacolo, come accaduto recentemente con il suo “The Band”.

L’idea alla base del format è quella di prendere artisti che fino ad ora non hanno avuto grande visibilità, ma si sono fatti conoscere solo in modo limitato, grazie a esibizioni sulla strada o in piazza. Una situazione non così inusuale, ma che anzi sembra ricordare il percorso fatto dai Maneskin, oggi stelle di prima grandezza del panomama musicale italiano e internazionale. Un modo quindi insuale per tenere compagnia ai telespettatori in cerca di una proposta differente in Tv nel corso della propria estate.

