Nek, chi sono moglie e figlia: Patrizia Vacondio e Beatrice Neviani/ Un tradimento perdonato

Nek ha da poco tagliato un traguardo importante come quello del cinquantesimo compleanno e in questi casi diventa inevitabile fare un bilancio. Nel suo caso non può che essere positivo, non solo per i successi ottenuti in carriera, ma anche per la bella famiglia che è riuscito a costruire. Al suo fianco ormai da anni c’è infatti la moglie, Patrizia Vacondio, che gli ha regalato la gioia di diventare papà di Beatrice, nata nel 2010.

I due sono riusciti a superare in passato un momento che li aveva portato a un passo dall’addio. Il cantante, infatti, aveva ammesso di avere tradito la donna, ma lei lo ha perdonato.

Patrizia Vacondio e Nek: un amore più forte del tradimento

Nek e Patrizia Vacondio sono legati da più di vent’anni, ma hanno vissuto un rapporto che non è stato sempre facilissimo. Ma la scelta di restare uniti conferma quanto sia stato il sentimento a prevalere: “Ho imparato che in due, in un matrimonio di lunga data, si può essere incorruttibili proprio nel superamento degli errori – ha detto il cantante in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Questo significa impegno e rispetto dell’altro, ma anche sorpresa. Bisogna essere i primi a tenere vive le onde di un elettrocardiogramma quando tende alla linea continua”.

I due hanno provato un vero e proprio colpo di fulmine, nato quando la donna era già mamma di Martina, nata da una precedente relazione. L’interprete di ‘Laura non c’è’ si è però subito affezionato a lei e questo non l’ha fatto desistere dall’iniziare la storia d’amore con quella che è poi diventata sua moglie. Anzi, la ragazza ha deciso di prendere anche il cognome di lui pur non essendo il suo padre biologico. “Siamo fatti l’uno per l’altra, io condivido tutto, non tengo più lei all’oscuro. Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa”.

