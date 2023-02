Nek: da Sanremo 1993 al tradimento (perdonato) alla moglie Patrizia Vacondio/ Carriera e vita privata

Nek, ospite al Festival di Sanremo 2023 giunto alla sua seconda serata in diretta dall’Ariston, ha un illustre passato nella musica italiana, ha già partecipato altre 5 volte al festival della musica italiana. In alcune occasioni si è presentato tra gli ospiti esterni, come nel caso di questa edizione 2023, mentre in altre è stato tra i Big in gara, riscontrando anche un discreto successo in alcune di queste occasioni. Sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, ha avuto con lei una figlia nel 2010, mentre anni dopo, tra ostacoli e difficoltà, ha confessato alla moglie di averla tradita.

Nek e le numerose partecipazioni a Sanremo

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, sarà ospite nel Suzuki Stage del festival di Sanremo 2023, dove canterà in compagni di Francesco Renga un medley delle loro “La tua bellezza” e “Fatti avanti amore”. I primi passi nella musica furono mossi nel 1986, all’età di 14 anni, quando formò assieme a Gianluca Vaccari un duo country. In brevissimo tempo si distinse, giungendo nel 1993 per la prima volta la festival di Sanremo.

In quell’occasione Nek partecipò tra le nuove proposte con il brano “In te”, arrivando in terza posizione. La volta successiva, nel 1997, partecipò, invece, al festival di Sanremo con il suo inedito “Laura non c’è” che gli fece guadagnare un’ottima settima posizione. L’ultima partecipazione tra i concorrenti di Sanremo, invece, risale all’edizione 2015 del festival, quando con “Fatti avanti amore” arrivò in seconda posizione. Nel 2018 Nek partecipò dalla parte degli ospiti, mentre nel 2019 tornò a gareggiare tra i Big con “Mi farà trovare pronto”, arrivando diciannovesimo.

Vita privata e tradimento di Nek

Della vita privata di Nek, ospite nella seconda serata del festival di Sanremo 2023, non si conoscono troppi dettagli. Principalmente è noto che dal 2006 è sposato con Patrizia Vacondio, che vive lontana dai riflettori televisivi e che, quando conobbe il cantante, aveva già una figlia, Martina, avuta nella precedente relazione. Nel 2010, invece, è nata la loro prima figlia, Beatrice. In questi anni, infine, Nek avrebbe ammesso pubblicamente di aver tradito la moglie, prendendosi un breve periodo di pausa dalla relazione. I due, fortunatamente, sono anche riusciti a riavvicinarsi negli anni, ed ora la loro relazione sembra andare a gonfie vele.











