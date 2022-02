Nek/ Duetto con Massimo Ranieri a Sanremo 2022: il ritorno dopo incidente

NEK, OGGI DUETTO CON MASSIMO RANIERI

Nek, nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2022, canterà con Massimo Ranieri “Anna verrà“, successo di Pino Daniele. L’occasione si rivelerà dunque propizia per omaggiare la memoria dell’indimenticabile cantautore partenopeo, scomparso sette anni fa, ma anche per rivedere sul palco del teatro “Ariston” Filippo Neviani, che vinse Sanremo Giovani nel 1993 e nel 2015 sfiorò la vittoria tra i big, classificandosi secondo alle spalle de “Il Volo” e davanti a Malika Ayane.

L’artista, peraltro, due anni fa ha rischiato di perdere il dito medio e l’anulare in un incidente domestico con la sega circolare, che l’ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico d’urgenza durato 11 ore per ricucire le due dita. Adesso, come ha recentemente dichiarato ai microfoni de “Il Resto del Carlino”, la mano è al 75-80%: “Non so dire se migliorerà ancora. Non riesco ancora a suonare la chitarra, ma posso farlo con la batteria, il basso e il pianoforte. È già importante che sia tutta intera… Non so come ho fatto a rimanere freddo. Nel mio ultimo libro spiego che in certe circostanze una persona tira fuori qualità che non sa di avere, nel mio caso soprattutto la pazienza. Ho scoperto virtù che non conoscevo”.

NEK A SANREMO 2022: IL SEGRETO? FAMIGLIA E FEDE

Con il lockdown, Nek, che duetterà con Massimo Ranieri a Sanremo 2022, ha avuto grandi difficoltà. L’ha spiegato lui stesso a “Vanity Fair”: “Un iperattivo come me abituato a viaggiare, incontrare persone, creare, scrivere, a essere stimolato continuamente si è scontrato con il vedere fermarsi tutto. Adattarsi a una vita momentaneamente differente è stato complicato, ma da sempre la mia famiglia è la mia isola felice. Così come la mia casa in campagna dove trovo la natura così com’è, dove la realtà non è falsata come può essere nel mio ambiente lavorativo. La famiglia e la realtà in cui vivo sono per me necessari”.

Anche il rapporto con la Fede ha assunto un ruolo centrale nell’esistenza di Nek, che ha sottolineato che un incidente come quello da lui subìto destabilizza tanto, a tal punto che lui è stato costretto a “tirare fuori le mie risorse. Dio è stato un grande aiuto, avere fede significa porre fiducia in qualcuno. Non mi sono sentito solo. Alla fine ogni dolore si vive in solitudine, anche se hai attorno tanto amore. Nel dolore ci sei tu con le armi che hai a disposizione. La Fede è un cammino, la mia è in continua evoluzione”.



