Neonato di 4 giorni con ustioni gravi e ferite/ Lavato con candeggina da genitori?

Un neonato di soli quattro giorni, nato in casa, è stato ricoverato intorno alle 14 di ieri, martedì 16 marzo 2021, con gravi ustioni su gran parte del corpo presso l’ospedale “Santobono” di Napoli. Sarebbe stato il padre del bambino a chiamare il 118 prima e i carabinieri poi, stando a quanto risulta ai sanitari del nosocomio partenopeo. Nelle scorse ore il bimbo è stato sottoposto a un duro intervento chirurgico ed è attualmente in prognosi riservata in ospedale. In questo momento il padre è stato arrestato e si trova nel carcere di Poggioreale e la mamma sarebbe ricoverata nel reparto di psichiatria, dove sarebbe però piantonata dai carabinieri. Sia lei che il marito erano soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Il professor Pasquale Esposito, intervenuto ai microfoni di “Storie Italiane”, ha dichiarato: “Le condizioni sono estremamente critiche. Il piccolo è intubato, ventilato meccanicamente e sedato per le profonde ferite cutanee, che sono realmente estese. La prognosi è riservata, il rischio maggiore in queste situazioni è l’infezione. Alcune lesioni sembrano ustioni, altre non ci convincono del tutto. Sembra quasi che sia stato torturato. Insieme agli altri colleghi faremo tutto il possibile”.

NEONATO CON USTIONI: “È IN PROGNOSI RISERVATA”

Le ustioni presenti sul corpo del neonato, di soli quattro giorni, riguardano l’addome, gli arti superiori e i glutei. “Noi faremo di tutto per salvargli la vita – ha proseguito il professor Esposito –, ma l’infezione è il maggiore pericolo. Non possiamo escludere che sia stato lavato con detergenti non consoni (si ipotizza la candeggina, ndr). Somministriamo antibiotici, la speranza è che il bambino e le sue utioni si stabilizzino con il passare delle ore”. I genitori del piccolo, Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, secondo quanto riferito a “Storie Italiane”, avevano già compiuto in passato atti violenti su minori e sarebbero stati tolti loro già due figli. “Il provvedimento – si legge su Rai News – è stato emesso dal sostituto procuratore di Napoli Francesca De Renzis e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone ed eseguito intorno alle 2 dai carabinieri di Portici e del sezione operativa della compagnia carabinieri Torre del Greco (Napoli)”. Una vicenda choc, sulla quale si spera possa essere presto fatta chiarezza, con annesso lieto fine.

