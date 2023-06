New Amsterdam 5: anticipazioni terza puntata 21 giugno 2023/ Confronto tra Max e Warren

New Amsterdam 5, dove vedere la terza puntata

Questa sera 21 giugno, alle ore 21.20 su Canale 5, torna l’appuntamento con New Amsterdam 5; terza puntata con due nuovi episodi per gli appassionati per quella che sarà l’ultima stagione della serie medical prodotta negli Stati Uniti d’America. Anche per i prossimi due appuntamenti i medici protagonisti avranno a che fare tanto con casi di sanità piuttosto intricati, quanto con questioni delicate dal punto di vista della vita privata.

Il protagonista della terza puntata di New Amsterdam 5 – suddivisa in due episodi – in onda questa sera 21 giugno alle ore 21.20 su canale 5, sarà come di consueto Max Goodwin, direttore medico dell’ospedale di New York. Sia gli episodi di questa sera che i precedenti sono disponibili anche per la visione in streaming e on demand sfruttando la piattaforma Mediaset Infinity. Come anticipato, questa sera andrà in onda la terza puntata con gli episodi 5×08 e 5×09 dai titoli: “Il mondo è un palcoscenico” e “Gli spazi vuoti”.

New Amsterdam 5, trama episodio 5×08: “Il mondo è un palcoscenico”

Il primo episodio di New Amsterdam 5 – in onda questa sera 21 giugno alle ore 21.20 su Canale 5 – partirà dai tragici accadimenti in occasione del concorso di bellezza “Miss Teen Liberty”. Durante l’evento crollerà in maniera rovinosa il palco e saranno diversi i giovani coinvolti nell’incidente. Molti di loro saranno assistiti sul posto e in particolare sarà Bloom a tentare di dare il proprio supporto alle persone coinvolte nella caduta del palco. Purtroppo però, particolarmente tragiche saranno le condizioni dell’organizzatrice, trafitta all’altezza del cuore da una scheggia. Sarà necessaria una manovra d’emergenza e soprattutto un tempestivo trapianto. Intanto, anche Max dovrà vedersela con una situazione piuttosto intricata. Un uomo di nome Warren intende denunciare il New Amsterdam dato che sua madre, prima di passare a miglior vita, aveva deciso di donare la propria abitazione alla struttura ospedaliera di New York.

New Amsterdam 5, trama episodio 5×09: “Gli spazi vuoti”

Il secondo episodio di New Amsterdam 5 – in onda questa sera 21 giugno alle ore 21.20 su Canale 5 – vedrà al centro della trama Bloom e sua sorella Vanessa. Le due hanno di recente perso la madre e cercheranno in qualche modo di trovare una nuova linea di dialogo per tentare di andare avanti. Al contempo anche Wilder e Goodwin dovranno fare i conti con i dissapori del passato; dovranno cercare la chiave per coniugare vita privata e professionale evitando gli errori del passato. Il secondo episodio sarà largamente incentrate su dinamiche introspettive e relazionali; anche Reynolds approfitterà di un momento per instaurare un dialogo solido con il padre, senza però dimenticare gli impegni sanitari. Sarà infatti impegnato con una giovane donna prossima al parto ma con gravi problemi legati alla tossicodipendenza.











