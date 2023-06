Niccolò Centioni: “Se farei il GF Vip? Si, ma non mi vogliono…”/ “Sono pronto a tutto!”

Niccolò Centioni, “sedotto e abbandonato” dal mondo dello spettacolo

Il mondo dello spettacolo, in particolare quello della recitazione, è molto particolare; fama e notorietà possono essere un’arma a doppio taglio soprattutto quando si è particolarmente giovani. E’ questo il caso di Niccolò Centioni, “star” de I Cesaroni per diversi capitoli della fiction che è poi finito più volte a Domenica Live da Barbara D’Urso a raccontare come quel successo fosse solo un lontano ricordo. Il giovane aveva infatti confessato di essersi dovuto trasferire a Londra a fare il lavapiatti in assenza di opportunità lavorative consone alla sua passione per la recitazione.

“Ero diventato uno dei protagonisti, ma dopo quell’esperienza la Tv mi ha dimenticato“. Raccontava così Niccolò Centioni – come riportato da Biccy.it – il stuo triste declino dopo il successo vissuto con I Cesaroni. “Mi sono ritrovato smarrito, da solo, nessuna chiamata da nessuna produzione. Ho provato a contattare tutte le persone possibili, ma niente; sono andato in Inghilterra e sto facendo il lavapiatti“. Per Niccolò Centioni è però di recente arrivata la grande occasione del ritorno in Tv grazie a Claudio Amendola che lo ha fortemente voluto per la fiction Il Patriarca. Il sogno di tornare alla ribalta non è più dunque un lontano miraggio e in una recente intervista per Nuovo Tv il giovane ha confessato i suoi possibili obiettivi.

Niccolò Centioni, dal ritorno con “Il Patriarca” all’opportunità dei reality show

“Se mi piacerebbe partecipare a un reality show? Si, ogni anno faccio domanda sia per il GF Vip sia per L’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione“. Questa la confessione di Niccolò Centioni a Nuovo Tv – riportata dal sito Biccy – che svela dunque di aver tentato più volte di farsi largo nel panorama dei reality più seguiti del piccolo schermo. “Non ho contatti in Tv, sono stato ospite solo da Barbara D’Urso. Inoltre, non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip…”.

Niccolò Centioni prosegue nell’intervista per Nuovo Tv ipotizzando quali possano essere le ragioni che non convincono le varie produzioni dei reality a puntare sul suo nome. “Credo che senza collegamenti particolari non si possono creare dinamiche interessanti. Forse per questo non interesso agli autori… Sono così motivato che farei di tutto!“. A dispetto della sua mancata partecipazione tra GF Vip e Isola dei Famosi, Niccolò Centioni si dice dunque pronto a cimentarsi con qualsiasi esperienza pur di dimostrare il proprio valore. “Credo che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni, e per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”.











