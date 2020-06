Niccolò Zanardi: “Papà, rivedremo presto il tuo sorriso”/ Figlio Alex commuove il web

Dopo il messaggio di qualche giorno fa, Niccolò Zanardi torna a scrivere a papà Alex dopo il brutto incidente in handbike di sette giorni fa. Come vi abbiamo raccontato, il campione paraolimpico è in condizioni stabili ma sempre gravi ed il policlinico di Siena – in accordo con la famiglia – ha annunciato che non verranno più diramati bollettini sulle sue condizioni, in attesa di variazioni di rilievo. I cari del 53enne sono costantemente al suo capezzale, a partire dalla moglie Daniela, ed il figlio Niccolò ha voluto mandargli un pensiero attraverso i social network, un messaggio che ha emozionato tutti e che infonde grande speranza: «Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto».

Niccolò Zanardi: “Papà, presto rivedremo il tuo sorriso”

Il messaggio di Niccolò Zanardi per papà Alex ha fatto il giro del web nel giro di poche ore: migliaia di like e di commenti, grandi attestati di vicinanza e di solidarietà alla famiglia del campione emiliano. Parole che hanno colpito tutti, un post strappalacrime che testimonia il grande affetto per il padre, uomo prima e campione sportivo poi. Il messaggio è la didascalia di una foto che ritrae Alex a bordo della sua handbike mentre è con le braccia al cielo, in un momento di esultanza. Come sappiamo, al momento Alex è in coma farmacologico ed è intubato in terapia intensiva: nei prossimi giorni avremo qualche notizia in più sulle sue condizioni di salute, mentre proseguono le indagini della Procura di Siena per accertare la dinamica del brutto incidente.





