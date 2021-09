Nicholas Cage cacciato da ristorante/ Ubriaco e in ciabatte: “Sembrava un senzatetto”

Ascesa e declino di Nicholas Cage? A soli 57 anni è prematuro dirlo ma certamente nell’ultimo periodo uno degli attori di maggior richiamo di Hollywood a cavallo tra i due millenni sta facendo parlare di sé non tanto per la sua attività sul grande schermo quanto per alcuni spiacevoli episodi che gettano un’ombra sul suo personaggio. L’attore e produttore cinematografico originario di Long Beach (California) è stato infatti beccato in un video, prontamente pubblicato dal tabloid inglese “The Sun”, in cui viene mandato via in malo modo da un lussuoso locale di Las Vegas dopo essere stato sorpreso sbronzo e in ciabatte.

Ma andiamo con ordine. Come ha fatto il vincitore del Premio Oscar per “Via da Las Vegas” (curiosa coincidenza…) a ridursi in questo stato e ad essere scambiato per un senzatetto o un ospite indesiderato? Dopo i problemi sentimentali e la chiamata per parti non esattamente all’altezza della fama di un tempo, Nicholas Cage è finito sulle prime pagine dei siti dedicati allo showbiz hollywoodiano e non solo per essere stato cacciato da “Lawry’ s The Prime Rib”, una steak house esclusiva della città del divertimento in Nevada.

NICHOLAS CAGE SCAMBIATO PER UN SENZATETTO: E I GESTORI DI UN LOCALE…

In un articolo pubblicato in esclusiva dal “The Sun”, infatti, si vede nel video allegato come l’attore sia stato beccato in evidente stato di ubriachezza su uno dei divanetti del locale: e a fare ancora più tristezza per il Cage che un tempo tutti conoscevamo è il fatto che fosse praticamente in pigiama e con ai piedi delle infradito infilate alla bell’è meglio. Le immagini, come era facile immaginare, hanno fatto immediatamente il giro del mondo soprattutto per via del fatto che il buon Nicholas, con la barba incolta e un aspetto non propriamente smagliante, è stato scambiato dai proprietari del locale per un senzatetto…

“Il lavoro è l’unica cosa che mi aiuta a tenermi lontano dai guai” aveva detto di recente, nel corso di un’intervista, lo stesso attore americano che, tenendo fede a questa frase, pare che non riesca proprio a evitare le situazioni imbarazzanti e i problemi che l’hanno portato non solo a scadere dal punto di vista professionale ma anche ad avere cinque divorzi e dilapidare un cospicuo patrimonio personale. E le immagini di Cage che gentilmente viene scortato all’esterno del locale, catturate dalle telecamere di sorveglianza, rassomigliano molto a un “Sunset Boulevard” in versione vegasiana e che poco hanno di epica. Nicholas Cage saprà riprendersi o la sua parabola discendente è oramai inarrestabile?

Nicolas Cage caught ‘drunk and rowdy’ as he’s kicked out of a fancy Vegas restaurant https://t.co/u7di7dwm79 pic.twitter.com/DdYzLPbpUZ — The Sun (@TheSun) September 24, 2021





