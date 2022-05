Nick Luciani oggi torna all’Isola dei Famosi?/ In ansia per infezione dopo intervento

Nick Luciani sembra ormai scomparso dai “radar” dell’Isola dei Famosi 2022, ma il biondo dei Cugini di Campagna dovrebbe fare ritorno proprio oggi nel reality. La sua assenza non è passata inosservata in occasione dell’ultima puntata del programma condotto da Ilary Blasi. Infatti, ci sono stati aggiornamenti riguardo le sue condizioni di salute, visto che c’erano state anticipazioni riguardo alcuni infortuni. Tra i concorrenti che si sono fatti male c’è proprio Nick Luciani, che ha riportato un taglio al piede con un corallo. Pare che un pezzettino gli sia entrato dentro, quindi è stato sottoposto ad una piccola operazione.

Ne aveva parlato Alvin, parlando appunto del corpo estraneo conficcato nel piede ed estratto dal dottor Gazzè. L’operazione era andata molto bene, tanto che era stato raccomandato solo qualche giorno di riposo per Nick Luciani, ma in realtà non si è ripreso del tutto come ci si aspettava. Infatti, non ha partecipato alla precedente puntata dell’Isola dei Famosi, in quanto era emersa una piccola infezione.

COME STA NICK LUCIANI, “INFORTUNIO” ALL’ISOLA DEI FAMOSI

Ora, dunque, i telespettatori dell’Isola dei Famosi si chiedono se Nick Luciani sarà effettivamente presente nella puntata di oggi del programma. Nelle ultime ore non sono emerse indiscrezioni in tal senso, quindi è molto probabile che, se non ci saranno anticipazioni nelle prossime ore, bisognerà aspettare proprio la nuova puntata per capire se il membro dei Cugini di Campagna tornerà “operativo” o meno. Questo è chiaramente quel che gli auguriamo, perché questo vorrebbe dire un suo ritorno in gara con tutti gli altri concorrenti.

Non è comunque l’unico naufrago ad aver riportato problemi, del resto l’Isola dei Famosi ci ha abituato purtroppo ad infortuni durante il reality. Si tratta, in effetti, di una sfida anche dal punto di vista fisico. Lo ha compreso bene anche Nick Luciani, provandolo purtroppo sulla sua pelle. Ma l’intervento è ormai alle spalle e la speranza è che in questi giorni sia riuscito anche a superare quell’infezione che sta condizionando il suo percorso all’interno del programma.











