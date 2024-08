Nicola Armando, Natasha e Gianluca sono i figli di Umberto Tozzi, il noto cantautore italiano che con le sue canzoni ha fatto cantare ed innamorare milioni di persone. Con “Ti amo” e “Gloria”, Tozzi ha conquistato non solo le classifiche italiane, ma anche quelle internazionali diventando uno degli artisti italiani più famosi ed amati all’estero. Un successo enorme che l’artista ha condiviso anche con la sua famiglia allargata composta dai figli Nicola Armando, Natasha e Gianluca nati da due matrimoni differenti. Il primogenito Nicola Armando è nato dal primo matrimonio con la ex moglie Serafina Scialò e il rapporto tra i due non è stata sempre rosa e fiori.

In passato, infatti, i due sono stati al centro di una grande polemica legata al comportamento della donna, oramai scomparsa, in merito al un presunto furto di 450 milioni di lire.

Nicola Armando, figlio di Umberto Tozzi, ha preso le difese della madre Serafina Scialò rilasciando dichiarazioni al vetriolo alla stampa. “Io mi sono preso il mio posto nel mondo chiamandomi Nicola, non Tozzi. Ho un secondo nome e dico: piacere, Nicola Armando” – ha detto il figlio d’arte precisando – Se mi domandando “Tozzi parente di?”, rispondo di no”.

Non solo, in merito alla vicenda finita in pasta su tutti i giornali, Nicola Armando ha lanciato diverse stoccate al padre, mostrando tutto il suo disappunto per aver spifferato ai giornali le questioni di famiglia. “Ha detto cose false e mia madre non può più difendersi. Non cerco notorietà, altrimenti avrei parlato prima”. Alla fine nel tempo i due hanno recuperato e costruito un rapporto. Nella vita di Umberto Tozzi sono poi arrivati altri due figli: Gianluca e Natasha, nati dalla storia d’amore con la seconda moglie Monica Michielotto. I due sono conosciuti non solo per essere i figli di, ma anche per alcune vicende legate al gossip. Lui, Gianluca Tozzi, in passato è stato legato sentimentale alla showgirl Raffaella Fico, mentre lei Natasha è stata fidanzata con Stefano Ricucci.

