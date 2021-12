Nicola Settembre, figlio Miriana Trevisan “boccia” Biagio/ Suo primo fan “innamorato della mamma ma…”

Nicola Settembre, il figlio dodicenne di Miriana Trevisan, frutto del matrimonio con il cantante Pago, non avrebbe preso molto bene la vicinanza della madre a Biagio D’Anelli. Se, infatti, la donna con Nicola Pisu aveva tenuto ilo freno a mano tirato proprio per non far soffrire il figlio al quale è molto legata, con Biagio D’Anelli ha deciso di lasciarsi andare un po’ di più arrivando così a baciarlo davanti a tutti. Un gesto plateale ma che non è piaciuto molto sui social, dove in tanti hanno tirato in ballo proprio il presunto mancato rispetto nei confronti del figlio.

Biagio D'Anelli innamorato di Miriana o Nathaly Caldonazzo?/ Trevisan gelosa: "Troppo contatto"

Il legame tra Nicola e mamma Miriana è così forte che il figlio non vedrebbe di buon occhio l’avvicinamento della donna ad altri uomini. E’ quanto svelato da papà Pago in una recente intervista al settimanale Nuovo: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino”.

Miriana Trevisan/ Dopo il bacio con Biagio D'Anelli, dubbi e paure...

Nicola Settembre il figlio Miriana Trevisan: il padre mette in guardia la sua ex…

Quello di Nicola Settembre, ovviamente, è il tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età, come commentato anche dal padre Pago che ne ha parlato con estrema tenerezza: “E’ un bambino fantastico, sensibile”, ha aggiunto il cantante parlando del figlio avuto con l’ex ragazza di Non è la Rai. Il piccolo continua a seguire da vicino le gesta della madre nella spiatissima Casa del GF Vip e si è detto orgoglioso del percorso finora compiuto, tanto da essere il suo primo fan, come assicurato dal papà.

Biagio D'Anelli, proposta a Miriana "Viviamoci fuori dal GF Vip"/ "Ti voglio vicina"

In assenza di mamma Miriana, Nicola sta trascorrendo questo periodo proprio insieme al padre, rafforzando ancora di più il legame con lui e trascorrendo molto tempo con la nonna e gli zii. L’ultima foto del cantante, on occasione del Natale, lo vede proprio insieme al figlio, felici e sorridenti, mentre indossano i cappelli di Babbo Natale e fanno gli auguri agli utenti online. Gli ultimi scatti social di Pago, sono proprio in tenera compagnia del figlio. Nel frattempo però proprio il cantante ha voluto mettere in guardia la sua ex, pensando nuovamente a Nicola: “Hai troppi uomini al GF Vip: pensa a nostro figlio che ti vede in tv…”, sarebbero le parole riportate sulla copertina del settimanale di Signoretti con le quali Pago ha voluto lanciare un avvertimento all’ex compagna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA