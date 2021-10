Nicola, figlio Miriana Trevisan/ Lei rivela:”É stato vittima di bullismo”

Nicola è il figlio di Miriana Trevisan nato dall’amore e dal matrimonio con Pago. Un amore importante quello nato tra il cantante e la showgirl e conduttrice televisiva che ha lavorato con Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Eppure la presenza della Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sta passando inosservata visto che non si fa nè notare nè tantomeno sentire al punto da essere stata eletta ‘Miss Comodino’. Un titolo sicuramente poco confortante per la ex isolana che però nella casa ha avuto durante l’ultima diretta un confronto molto acceso con Raffaella Fico. Proprio questo confronto con la ex di Mario Balotelli ha destabilizzato il figlio Nicola che ha chiesto al padre Pago di poter vedere la mamma. A raccontare tutto questo è stato proprio Pago che ai microfoni di Casa Chi ha dichiarato: “Miriana è stata isolata e quella mi sembra una cosa un po’ più grave. Nicola, a sentire quelle frasi lì, non dico che c’è rimasto male però voleva entrare. Mi ha detto “Andiamo”, “Fatti chiamare”, “Chiama Alfonso Signorini per favore e vai a dire qualcosa a mamma”. Io gli ho detto di non preoccuparsi, perché sono cose che succedono”.

Video bacio Miriana Trevisan e Nicola Pisu/ Al GF Vip fanno il tifo per la coppia:“hanno limonato?”

Anche Pago ha criticato il comportamento della ex moglie nella casa del GF VIP dicendo: “adesso Miriana deve prendere la mano, prendere confidenza con i ragazzi lì dentro, quindi stai tranquillo, che chiarirà con tutti i ragazzi. Ultimamente ha visto che non è stata nominata, che sta bene e se la sta vivendo un po’ meglio”.

GF VIP, Miriana Trevisan flirt con Nicola Pisu?/ "È dolcissimo ma un po’ piccolo”

Miriana Trevisan: “mio figlio vittima di bullismo”

“La vita è troppo breve per perdere tempo con chi non ti vuole”. Un post che Miriana Trevisan ha dedicato all’amatissimo figlio Nicola, ma che nascondeva un momento difficile per il figlio nato dall’amore con Pago. A confessarlo è stata proprio la conduttrice che, intervista ai microfoni di RTL 102.5, ha rivelato: “il post era riferito a mio figlio Nicolino, che è stato vittima di bullismo ed ha superato il problema raccontandolo”. Una notizia choc quella rivelata dal volto noto di Non è la Rai sul figlio che oggi ha superato quel momento difficile come ha precisato la stessa Trevisan: “abbiamo vinto tutti, mio figlio ha superato quel momento drammatico di bullismo”.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan nuova coppia al Grande Fratello Vip?/ A letto insieme…

Nicola è un figlio tanto amato e voluto dalla Trevisan che prima di lui con l’ex marito Pago si è ritrovata a dover affrontare anche una interruzione di gravidanza. “Quando Pago e io abbiamo deciso di avere un figlio io sono rimasta subito incinta. Ero felice come poche, anche perché avevo una storia nel mio passato che mi pesava” ha detto la showgirl che ha aggiunto – “quindici anni fa ho avuto un piccolo intervento e i medici mi avevano detto che avrei fatto fatica ad avere bambini”. La coppia si trovava in Sardegna per una serata dell’ex marito quando Miriana ha perso il bambino: “mio marito stava suonando ho perso il bambino. È stato tutto molto duro: il panico, l’emorragia, il raschiamento. C’era stato un distacco della placenta”. Per fortuna due mesi dopo Miriana Trevisan è rimasta nuovamente incinta, una gravidanza molto più serena che gli ha regalato la grande gioia di diventare mamma: “oggi abbiamo questo dono del cielo, un bambino unico”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA