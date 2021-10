Pago e Nicola, ex e figlio Miriana Trevisan/ “Non avevamo smesso di amarci, ma…”

Pago e Nicola sono l’ex marito e il figlio di Miriana Trevisan, una concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Tra la conduttrice e il cantante c’è stato un grande amore suggellato anche dalla nascita di un figlio. La storia d’amore tra Pago e Miriana è stata per anni al centro del gossip: la coppia si è incontrata per la prima volta nel 2002 in Sardegna. Un vero e proprio colpo di fulmine sfociato in una fortissima passione che li ha fatti diventare una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Basti pensare che nel 2003 Pago e Miriana si sono sposati. Il matrimonio purtroppo è durato poco, visto che dopo un anno e mezzo la coppia ha annunciato la separazione.

Miriana Trevisan, cosa è successo con Raffaella Fico?/ Rapporti tesi al GF VIP

Tra i due però c’è stato un ritorno di fiamma dopo la partecipazione della Trevisan al reality show ‘L’isola dei famosi”. A raccontarlo è stata proprio la valletta e conduttrice: “non avevamo smesso di amarci. Infatti, dopo essere tornata da l’Isola dei Famosi l’ho cercato e dopo poco da quel primo incontro ho scoperto di essere in attesa di Nicola”.

Miriana Trevisan isolata?/ Pago: "Nostro figlio Nicola era preoccupato, voleva entrare al GF VIP"

Miriana Trevisan e Pago: amore immenso per il figlio Nicola

Pago e Miriana Trevisan si ricongiungono subito dopo l’avventura de L’Isola dei Famosi, ma il loro amore subisce nuovamente una fermata d’arresto. Nel 2013 decidono di lasciarsi pur restando in ottimi rapporti per il bene del figlio Nicola. Ad unirli, infatti, è l’amore immenso per il piccolo Nicola Settembre che ha un bellissimo rapporto sia con la mamma che con il papà.

Proprio in occasione del compleanno del figlio, la madre Miriana gli ha dedicato una bellissima dedica: “alle 11:45 di undici anni fa sei nato e tutto il mio mondo è fiorito insieme a te. Ti amo tantissimo la tua mamma. Grazie che ci sei… e come ci diciamo sempre: ti amo tanto come la terra, anzi come tutti i pianeti, anzi oltre fino a tutta la galassia e una volta in più di te. Auguri piccolo mio”.

Miriana Trevisan al GF VIP: "Ho fatto un sogno erotico"/ "C'erano uomini, donne e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA