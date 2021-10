Nicola Pisu/ Innamorato di Miriana Trevisan o è un ripiego dopo Soleil Sorge?

Nicola Pisu dopo un ingresso in punta di piedi all’interno del Grande Fratello Vip adesso sta regalando al pubblico sorrisi e grandi emozioni. Nonostante il ragazzo si sia ambientato all’interno della casa ogni settimana gli altri concorrenti lo mandano in nomination accusandolo di non avere alcun dialogo con gli altri membri. Nicola in realtà sta svolgendo il suo percorso all’interno della casa in tranquillità senza farsi puntare i riflettori addosso.

Miriana Trevisan prova ancora qualcosa per Pago?/ Intanto prende tempo con Nicola Pisu

Non appena entrato nella casa il ragazzo si è avvicinato subito a Soleil Sorge perché affascinato dalla sua bellezza, mentre adesso pare interessato a Miriana, sicuramente più pacata di Soleil e vicina alle sue corde emozionali. Il bacio tra Miriana e Nicola ha scatenato alcune reazioni all’interno della casa, soprattutto da parte di Katia Ricciarelli, che ha criticato la donna per il suo modo di fare infantile mentre dovrebbe comportarsi da donna adulta.

Miriana Trevisan ha poteri paranormali?/ “Vedo un’entità vicino Sophie: dice che…”

Nicola Pisu fa sentire i suoi sentimenti a Miriana Trevisan

Nonostante il feeling tra Nicola Pisu e Miriana la donna ha più volte ribadito al ragazzo di non essere sicura su quello che i due stanno vivendo all’interno della casa del Grande Fratello Vip e di non essere pronta per iniziare una relazione con un uomo più giovane di lei. Nicola Pisu invece sembra essere sempre più preso dalla donna e le ha più volte detto di essere preso da lei cercando di rassicurare la donna sulla sua serietà: “Se mi piaci tu, mi piaci tu e basta”.

I fan di Miriana son un po’ amareggiati dal suo comportamento e già immaginavano la donna tra le braccia di Nicola anche se il ragazzo non è rimasto a guardare ma ha reagito imponendo i suoi sentimenti: “Io ho avuto relazioni con donne che hanno già figli quindi so cosa vuol dire. Sono pochi giorni che ci siamo avvicinati”.

Nicola Pisu dichiara il suo amore a Miriana Trevisan/ Lei chiarisce:"Ho voglia di una relazione importante"

Di fronte a questa dichiarazione d’amore Miriana Trevisan si lascerà andare con Nicola? I fan lo sperano, anche se preferiscono un riavvicinamento con Pago, difatti in puntata si è visto che tra i due c’è molta stima e non riescono a fare a meno l’uno dell’altro, però, come ha detto Pago, è meglio lasciare le cose come stanno, perché da separati riescono a non farsi del male. Sicuramente Alfonso Signorini vorrà vederci chiaro in questa storia e cercherà di indagare il più possibile…



© RIPRODUZIONE RISERVATA