Nicola Ventola e Dario Acocella, ex Bianca Guaccero/ “Avrei fatto molti figli, questo è un grande rimpianto”

Bianca Guaccero e il matrimonio con Dario Acocella

Nicola Ventola e Dario Acocella sono gli ex di Bianca Guaccero. Due amori importanti che hanno segnato la vita sentimentale dell’attrice-conduttrice che ha parlato apertamente delle sue storie passate negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin. In particolare la Guaccero si è soffermato sul matrimonio naufragato con l’ex marito Dario Acocella, padre della figlia Alice. “Dopo quattro anni sono riuscita a trovare un equilibrio con il papà di Alice” – ha rivelato l’attrice a Verissimo precisando – “noi abbiamo tutelata la bambina sempre da tutto. Io e mio marito ci siamo separati quando lei aveva tre anni, abbiamo cercato di non farle vivere i momenti brutti però sai quello che mi fa soffrire? È che lei non potrà mai vivere quei momenti che invece io durante la mia infanzia ho vissuto, come guardare un film sul divano co mamma e papà”.

Bianca Guaccero/ L'interpretazione di un brano di Albert Einstein al Concerto per la pace

La Guaccero si è poi soffermata a parlare della figlia precisando: “mettere al mondo un figlio devi stare bene. Avrei fatto molti figli, questo è un altro grande rimpianto”. La storia d’amore con Dario Acocella è stata sicuramente importante per l’attrice e conduttrice che è stata legata per diversi anni al regista romano conosciuto sul set della fiction Capri 3. Dopo 4 anni di matrimonio la coppia ha però deciso di separarsi.

Bianca Guaccero incinta? L'attrice smentisce il gossip/ "Solo la piega del maglione"

Bianca Guaccero e la storia d’amore con Nicola Ventola

Nella vita di Bianca Guaccero non c’è stato solo l’ex marito Dario Acocella, visto che la conduttrice è stata legata anche all’ex calciatore italiano Nicola Ventola. Una storia d’amore durata cinque lunga anni e vissuta con grande passione da parte di entrambi.

Proprio l’ex giocatore di calcio, ospite di Detto Fatto, ha ricordato la storia d’amore con la conduttrice rivelando: “era gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”.

Bianca Guaccero/ Pronta al ritorno in tv, ma in quale ruolo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA