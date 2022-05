Bianca Guaccero, l’ex fidanzato Nicola Ventola e l’ex marito Dario Acocella/ I suoi amori più importanti

Bianca Guaccero e Nicola Ventola, chi è lui e cosa ha dichiarato sulla loro relazione passata

L’attrice e conduttrice Bianca Guaccero ha avuto alcune relazioni sentimentali, tra quelle più importanti spiccano senza dubbio quelle con Nicola Ventola e Dario Acocella. Nicola Ventola è un ex calciatore italiano, classe 1978 attualmente è sposato con la modella svizzera Kartica Luyet da cui ha avuto un figlio. Ha vissuto a Los Angeles, ad Abu Dabi e attualmente vive a Milano. Ha giocato nell’Inter, nel Bologna, nell’Atalanta, Nel Torino e nel Novara e in Nazionale giocò anche insieme a Francesco Totti.

Lui e Bianca Guaccero hanno avuto una relazione per 5 anni, un amore intenso nato quando erano molto giovani. In una puntata di Detto Fatto, programma che conduceva proprio la Guaccero, in diretta telefonica l’ex calciatore, attualmente in buoni rapporti con l’ex fidanzata, ha raccontato: “Era gelosa ma speciale. Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”.

Dario Acocella è un regista romano ed era il marito di Bianca Guaccero. E’ nato a Roma nel 1979 ed è un uomo molto riservato. Dario e Bianca si sono conosciuti nel 2010 grazie al mondo dello spettacolo che accomuna le loro carriere. Si sono incontrati per la prima volta sul set della fiction Capri 3 e dopo anni di relazione hanno deciso di sposarsi. Il loro matrimonio è durato solo 4 anni poiché i due hanno divorziato nel 2017. A mantenere saldo il loro legame però è la figlia che era nata dal loro amore: Alice.

E’ proprio per lei che i due non si sono mai esposti troppo sulla loro relazione ne tanto meno sulla fine della loro storia. Bianca pur essendo riservata quanto l’ex marito, ha però fatto intendere sui social che la scelta di separarsi per lei è stata molto dolorosa. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram l’attrice aveva scritto: “Ancora una volta penso che non ci sia davvero nessuno in grado di risollevarci dal pavimento come noi stessi”. In seguito la Guaccero decise di concentrarsi e dedicarsi interamente alla sua carriera e a sua figlia per poi superare quel dolore e i pettegolezzi della gente.











