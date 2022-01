Nicola Vivarelli, Sirius di Uomini e Donne/ “Sento ancora Gemma Galgani…”

Nicola Vivarelli, Sirius di “Uomini e Donne”, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto. In collegamento audiovisivo il giovane ha ripercorso con entusiasmo la propria avventura nel programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ammettendo che “se mi riproponessero Uomini e Donne ci tornerei, sono stati due anni fantastici. Non serve il fisico per partecipare, serve solo un po’ di testa”.

Inevitabilmente, poi, si è parlato di Gemma Galgani, la donna che Nicola/Sirius ha corteggiato durante la sua permanenza nel format Mediaset: “Se l’ho corteggiata è perché a me lei piaceva molto dal punto di vista intellettuale. La continuo a sentire, per i compleanni, per le festività. Spesso l’amore platonico viene definito come un amore privo di una dimensione passionale, ma non è così”.

NICOLA VIVARELLI: “NON SONO FIDANZATO, MA MI STO SENTENDO CON UNA DONNA BIONDA…”

Nel prosieguo della diretta di “Trends&Celebrities”, Nicola Vivarelli alias Sirius ha rivelato che sognerebbe di partecipare a un reality show in particolare: “L’Isola dei Famosi sarebbe un’avventura fantastica, sarebbe sicuramente il reality più giusto per me. Non avrei paura a buttarmi dall’elicottero in mare, mi ci lancerei direttamente in backflip!”. Peraltro, sui litorali honduregni il punto di osservazione della volta celeste notturna sarebbe perfetto: “La passione per le stelle l’ho sempre avuta, soprattutto a bordo delle navi si è amplificata. Stando molto tempo solo, mi sono domandato molte volte cosa ci fosse lassù”.

A livello sentimentale, invece, Nicola Vivarelli parrebbe essere davvero vicino a una svolta: “Non sono ancora fidanzato, ma mi sto sentendo con una persona che molto probabilmente conoscete anche voi, perché l’avete avuta come ospite. Non ha partecipato a Miss Italia, è bionda. Ci stiamo messaggiando e ci siamo visti due volte, ma tengo a precisare che sono ancora single. Tutto è in fase di costruzione”.



