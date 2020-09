Nicola Vivarelli, Uomini e Donne/ Scontro con Gemma Galgani e pesanti accuse…

Nicola Vivarelli pare non essersi ancora rassegnato alla fine della sua frequentazione con Gemma Galgani. Se fino a giugno scorso, tra Nicola e la dama di Torino di Uomini e Donne andava tutto a gonfie vele, l’estate ha cambiato tutto. Gemma si è resa conto di non essere il pensiero principale del cavaliere 26enne decidendo così di chiudere definitivamente senza neanche vederlo. Gemma e Nicola si sono rivisti solo nello studio di Uomini e Donne dove la dama ha sfoggiato la nuova immagine dopo il lifting. La dama, inoltre, ha anche accettato di conoscere il nuovo cavaliere Paolo, arrivato solo per conoscere lei. Nicola, però, non si è ancora arreso e continua a chiedere spiegazioni a Gemma dando vita ad un acceso confronto nel corso del quale non mancano accuse e controaccuse.

NICOLA VIVARELLI, IL PARTERRE DI UOMINI E DONNE CONTRO DI LUI

Gemma Galgani non crede più alle parole di Nicola Vivarelli. Se fino a pochi mesi fa si fidava totalmente del 26enne, credendo totalmente alle sue parole, oggi non è più così. La Galgani è decisa a voltare totalmente pagina, ma Nicola non è così d’accordo al punto da chiedere l’ennesimo confronto chiarificatore. Le parole di Nicola, però, scatenano la dura reazione degli altri protagonisti del trono over, convinti che Nicola stia portando avanti una sceneggiata e che non sia mai stato realmente interessato a conoscere Gemma. Vivarelli viene così accusato di essere solo in cerca di notorietà e di volerlo fare sfruttando la grande popolarità della Galgani, protagonista del trono over dalla prima puntata.



