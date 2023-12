Nicolas Bovi, ex compagno Beatrice Valli/ “Auguro Bea tutto il bene del mondo”

Nicolas Bovi e il rapporto con Beatrice Valli: “è una grande donna e una grande madre”

Nicolas Bovi è l’ex compagno di Beatrice Valli. Dal loro amore è nato un figlio di nome Alessandro. Anche se la loro storia d’amore è naufragata, l’ex calciatore è in ottimi rapporto con la mamma di suo figlio anche se all’inizio non è stato semplice accettare la nuova relazione di Beatrice con il tronista Marco Fantini. In particolare Bovi era geloso del rapporto che stava nascendo tra il figlio Alessandro e il nuovo compagno della ex Beatrice: “da padre ho accusato il colpo, sono sincero. Sfido chiunque a non esserlo. Ma l’importante è che Ale stia bene. Marco è un bravissimo uomo e un bravissimo papà, avrà sempre la mia stima per come si occupa di mio figlio quando non è con me. Auguro a lui e a Bea tutto il bene del mondo”.

Oggi Nicolas ha un ottimo rapporto con la ex compagna Beatrice e le sorelle: “Io e Bea abbiamo un rapporto normalissimo e maturo per il bene del piccolo. Tutto si fa sempre in base alle esigenze del figlio. Lei è una grande donna e una grande madre, ma non provo più niente nei suoi riguardi. Anche con Ludovica ed Eleonora Valli ho sempre avuto un bel rapporto, adesso non mi capita di vederle spesso”.

Chi è Nicolas Bovi, ex fidanzato di Beatrice Valli

Ma chi è Nicolas Bovi, ex compagno di Beatrice Valli? Classe 1993, Nicolas ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio giovanissimo a soli 15 anni. La prima squadra è stata il Modena e poi la Reggiana. Con la squadra del Cagliari ha debuttato in Serie A riuscendo ad ottenere negli anni a venire degli ottimi ingaggi che l’hanno portato a giocare con la Correggese in serie D. L’incontro con Beatrice Valli ha cambiato la sua vita. I due si sono innamorati e dal loro amore è nato Alessandro, il figlio.

Un figlio ti cambia la vita e Nicolas ha scoperto di essere un padre premuroso, attento e molto affettuoso. L’idillio con Beatrice si è esaurito poco dopo. Dopo la fine della storia con Beatrice, Nicolas si è fatto notare come tentatore in una edizione di Temptation Island.

