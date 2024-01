Nicole Conte, ex di Letizia Petris: “La sua è tutta strategia!”/ “Paolo non le interessa…”

Grande Fratello 2023, Nicole Conte ‘attacca’ la sua ex fidanzata Letizia Petris

Dopo alcune settimane di ‘calma apparente’ una vecchia tematica del Grande Fratello 2023 sembra pronta a tornare auge. Stiamo delle vicissitudini sentimentali appartenenti al passato di Letizia Petris. La fotografa non ha vissuto momenti felici nella Casa più spiata d’Italia; prima la rottura con l’ormai ex fidanzato Andrea, poi le rivelazioni della sua ex fidanzata, Nicole Conte. Quest’ultima aveva già anticipato un piccolo ‘attacco’ negli scorsi giorni attraverso un post sui social: in quel caso però l’argomento era la reazione all’uscita di Beatrice Luzzi.

Come riporta Biccy, Nicole Conte – ex fidanzata di Letizia Petris – sarebbe tornata alla carica con una nuova intervista colma di retroscena e rivelazioni. “Lei con tutti si espone, ma fino a un certo punto e infatti non è mai andata in nomination. E’ stata molto brava con questa strategia… A lei di Paolo non interessa niente, ieri una scena bruttissima: gli diceva cosa mettersi, lui poverino non ha un’identità sua, lo trattava malissimo”.

Nicole Conte e il retroscena su Andrea, ex fidanzato di Letizia Petris

Il parere di Nicole Conte sembra piuttosto chiaro; la sua ex Letizia Petris starebbe attuando una strategia ben precisa, come dimsotrato dal fatto di aver superato indenne le svariate nomination senza mai finire al televoto. Proseguendo nell’intervista riportata da Biccy, la giovane avrebbe anche aggiunto: “Se l’amicizia con Perla è vera? Lei una volta uscita da lì non calcolerà più nessuno. Quando esce ricerca il suo ex. Scriverà anche a me per insultarmi o mi chiederà di vederci”.

Nicole Conte ha poi spiegato di aver sentito anche l’altro ex di Letizia Petris, Andrea; a tal proposito, le novità sono piuttosto perentorie. “Abbiamo parlato molto tranquillamente… Mi ha detto che non ha intenzione di esporsi a livello di social perchè non gli interessa. Mi ha detto: ‘quando esce non la voglio minimamente vedere, per me è chiusa definitivamente’...”. Date le nuove rivelazioni, chissà che Letizia Petris non venga chiamata a dare la sua versione dei fatti nella prossima puntata del Grande Fratello 2023.

