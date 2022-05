Nicole Daza compagna Marcell Jacobs/ “Sport? Mai fatto prima di conoscerlo, ma ora..”

Nuovo appuntamento col gossip e le interviste con i grandi protagonisti dello showbiz nostrano questo pomeriggio a “Verissimo”: e nel salotto tv di Silvia Toffanin saranno ospiti per la prima volta il campione olimpico dei 100 metri piani Marcell Jacobs assieme a sua madre Viviana. L’occasione non solo per la padrona di casa ma anche per il pubblico a casa sarà molto ghiotta per scoprire qualcosa di più sulla sua vita sentimentale e anche sulla bellissima Nicole Daza, la modella che dopo l’estate diverrà anche sua moglie.

Ma chi è Nicole Daza e cosa sappiamo di lei? Quasi coetanea del suo Marcell, in quanto 28enne, anche lei ha origini lontane dato che questa modella e influencer che vanta quasi 75mila follower sul proprio profilo Instagram è nata anche lei nel continente americano, ma nel suo caso nel Sud: Nicole infatti è originaria di a Manta (Ecuador) anche se è cresciuta poi con la sua famiglia a Novi Ligure (Alessandria). La coppia si conosce oramai da più di tre anni quando Marcell era ancora solo una speranza dell’atletica italiana e non aveva ancora avuto lo straordinario exploit alle Olimpiadi di Tokyo che, a detta della stessa Daza, pare abbia avuto anche un ‘riflesso’ sulla loro vita di coppia e sulle imminenti nozze.

NICOLE DAZA, COMPAGNA DI MARCELL JACOBS: “GLI HO DETTO ‘SE VINCI UNA MEDAGLIA CI SPOSIAMO’ E LUI…”

Un po’ di tempo fa infatti la modella ecuadoregna aveva involontariamente svelato in anteprima la data del matrimonio, ovvero il 17 settembre 2022: la location non poteva che essere da sogno e si trova nei pressi di Desenzano del Garda dove Jacobs è cresciuto a seguito del suo arrivo in Italia. Tutto pare sia nato da una scommessa, o comunque una sorta di promessa, fatta da Marcell e la sua compagna: “Era il 1° agosto, prima dei Giochi Olimpici e io gli avevo detto: ‘Se vinci una medaglia ci sposiamo’. Lui ne ha portate a casa due, quindi…” ha scherzato Nicole rievocando quell’episodio.

Va ricordato che in realtà Jacobs e la Daza hanno messo su famiglia oramai da tempo: infatti la 28enne ha reso due volte padre il velocista; nel 2019 infatti Nicole ha dato alla luce Anthony e successivamente è arrivata anche la piccola Meghan anche se va ricordato che Jacobs era già diventato papà in precedenza con la nascita di Jeremy, il primo figlio avuto nel corso di una precedente relazione. E a proposito delle nozze e del modo in cui lo sport li lega (la modella si è avvicinata per la prima volta al mondo della palestra e dell’attività fisica grazie a lui…), Jacobs di recente a “Che tempo che fa” ha svelato quale sarà la bomboniera pensata per le nozze: “Una clessidra, perché un po’ rappresenta quello che io faccio e in più sarà un oggetto che, quando gli invitati lo vedranno, farà ricordare loro il tempo che abbiamo passato insieme” ha rivelato a Fabio Fazio.











