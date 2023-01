Nicole Murgia contro Antonella Fiordelisi/ “Paura di lei? Io sbrocco…”

Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi, volano parole forti

A poche ore dalla diretta di questa sera del Grande Fratello Vip, Nicole Murgia e Antonella Fiordelisi hanno avuto modo di confrontarsi in maniera piuttosto accesa. Dopo le clip delle scorse settimane dove la Murgia avrebbe parlato male di Antonella, quest’ultima ha deciso di mettere le cose in chiaro. “Sono stata carina e socievole con lei, poi vedo una clip in cui parla male. A me non freghi, parla da sola che non voglio darti importanza.

Le parole al veleno di Antonella Fiordelisi hanno chiaramente generato la reazione di Nicole Murgia, che ha replicato senza tanti giri di parole. “Tu sei partita prevenuta come al solito perchè mi sono avvicinata alle persone con cui hai litigato”. L’attrice ha inoltre fatto riferimento al palese fastidio di Antonella negli sporadici momenti di vicinanza con Edoardo Donnamaria. “Il problema nasce nel momento in cui vengo a portare il piatto ad Edoardo, lo do a te per evitare problemi”. Rincara la dose Nicole Murgia, che senza mezzi termini la accusa di falsità: “Tu non racconti le cose come stanno“.

Nicole Murgia, lo sfogo dopo il duro confronto con Antonella Fiordelisi

Dopo lo scontro con Antonella Fiordelisi, Nicole Murgia ha preferito defilarsi e placare le polemiche. Poco dopo però, complice il nervosismo dovuto al confronto, cerca di trovare sfogo confidandosi con Oriana Marzoli e Giaele De Donà, ribadendo sostanzialmente tutti i concetti già affrontati con Antonella. “Pensa che io ho paura, pensa che è stata la preferita della settimana e ho paura?“.

Nicole Murgia alimenta la diatriba con Antonella Fiordelisi sfogandosi con Oriana e Giaele: “Ti giuro pesante. Dai, non ha capito che io sbrocco“. Dalle parole dell’attrice si evince un livello di nervosismo piuttosto alto, chiaro segno di come l’atteggiamento di Antonella non sia stato per nulla digerito. “Dice che parlo male di lei? E’ stata lei la prima a parlare male, menomale che ci sono le telecamere”. Delle tante parole, sembrano far male proprio le accuse di falsità ricevute dalla Fiordelisi; Nicole a suo dire, avrebbe dunque agito solo in risposta alle continue provocazioni della gieffina. “Adesso fa finta che è amica di tutti, fino all’altro ieri ha parlato male di tutti“.

