Nicolò Barella all’Inter?/ Vertice col Cagliari: offerti 35 milioni più tre giocatori

Nicolò Barella-Inter, trattativa ad oltranza con il Cagliari per il centrocampista classe 1997. Reduce da un’ottima stagione con la casacca rossoblu, il cagliaritano è considerato l’elemento ideale per rinforzare la mediana di Antonio Conte e il duo Marotta-Ausilio è pronto a chiudere l’affare: il vantaggio sui club concorrenti, in particolare il Milan, è netto, ma resta da trovare l’intesa con la società sarda. La Gazzetta dello Sport spiega che, dopo il vertice di dieci giorni fa tra i direttori sportivi Ausilio e Carli, nei prossimi giorni è in programma un summit che vedrà protagonisti anche l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ed il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Da limare la distanza tra domanda ed offerta, con il Biscione pronto a mettere sul piatto contropartite tecniche che soddisfino il Casteddu…

BARELLA-INTER, L’OFFERTA DEI NERAZZURRI

La Gazzetta dello Sport riporta che la richiesta del Cagliari per il cartellino di Nicolò Barella è di 50 milioni di euro e non ha intenzione di scendere sotto quella cifra. L’Inter è al lavoro sulle contropartite ed è già stata raggiunta l’intesa su Federico Dimarco, reduce dall’esperienza in prestito al Parma e che potrebbe sbarcare in Sardegna in prestito con diritto di riscatto o in cessione secca. Un secondo nome potrebbe aggiungersi pescando tra i protagonisti della formazione Primavera allenata da Madonna. Nerazzurri al lavoro per aggiustare il capitolo bonus, sia legati agli obiettivi della squadra che al rendimento del calciatore. E La Nuova Sardegna riporta un particolare molto importante: la parola fine alla trattativa potrebbe essere scritta con un’offerta che prevede 35 milioni cash, il cartellino di Dimarco, il prestito di Bastoni e un giovane della Primavera.

