Nicolò Barella, Inter/ L’amore per Federica Schievenin e tre figlie, i vini e LeBron

Nicolò Barella è il miglior centrocampista italiano in circolazione. Lo sta confermando in questa stagione, in cui è sempre più decisivo per l’Inter con assist e gol. Non è solo un pilastro della squadra di Antonio Conte, ma anche della Nazionale. Ha solo 24 anni ed è all’Inter dalla scorsa stagione, ma ha già collezionato 71 presenze. Già si sprecano i paragoni: c’è chi lo accosta a Claudio Marchisio, chi addirittura a Marco Tardelli e Antonio Conte. Nonostante la giovane età, ha già tre figlie. Il 18 gennaio, all’indomani della vittoria contro la Juventus, è nata la terza figlia Matilde. Con la moglie Federica Schievenin aveva già Rebecca di 3 anni e Lavinia di un anno.

La famiglia però è ancor più grande, perché Nicolò Barella ha due cani. Un amstaff, che ha chiamato LeBron come il suo idolo, e il chihuahua Ilary. A differenza di altri calciatori, è tutto campo e famiglia, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. È infatti molto tranquillo, ama cucinare e sui social pubblica foto della sua famiglia. Non è tipo da PlayStation o auto di lusso, infatti ad Appiano Gentile va con l’auto aziendale.

NICOLÒ BARELLA: L’AMORE PER LEBRON E I VINI

Dopo il calcio, il grande amore di Nicolò Barella è il basket. Anziché giocare alla PlayStation tiene accesa la tv per seguire LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers. A rivela il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui ha altri idoli. Basta dare uno sguardo al profilo Instagram: c’è una foto dell’autobiografia di Andrea Pirlo, un post con Giancarlo Matteoli, ex calciatore ora osservatore nerazzurro. Un altro idolo è Davide Astori che ha giocato a Cagliari quando lui era centrocampista della Primavera sarda spesso aggregato in prima squadra. Sui social c’è pure la foto della maglia del difensore autografata. Ma Nicolò Barella ha anche una passione per i vini. Pare che il centrocampista dell’Inter abbia circa 400 etichette nella sua cantina. In particolare, ama i vini della Borgogna, più in generale quelli francesi. Oggi festeggia il suo 24esimo compleanno da protagonista dell’Inter. Quale occasione migliore per aprire una bottiglia speciale e festeggiare insieme alla sua famiglia.

