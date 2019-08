NICOLO’ BRIGANTE E’ FIDANZATO/ Rumors sul tentatore di Temptation Island Vip

Nicolò Brigante, uno dei tentatori di Temptation Island Vip 2019, è già fidanzato? Deianira Marzano: rivelazioni choc sulla prossima edizione di Temptation Island Vip 2019. L’influencer lancia una nuova bomba sui social circa Nicolò Brigante, tentatore del reality show dei sentimenti. Dopo la polemica scoppiata per via della partecipazione di Er Faina e Sharon Macri, questa volta la ex concorrente di Saranno Isolani pubblica il commento di un utente che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne. Nel messaggio postato dalla Marzano, senza girarci troppo intorno, si legge che Nicolò non è single, ma felicemente fidanzato da diversi anni con una ragazza di Catania di professione farmacista.

“Nicolò Brigante è fidanzato!”, la rivelazione di Deianira Marzano

Non è la prima volta che Deianira Marzano, soprannominata la ‘stana gossip’, porta alla luce delle situazioni nascoste. Già in passato la influencer aveva rivelato alcuni tradimenti da parte di personaggi famosi, ma ora la sua rivelazione riguarda un tentatore della seconda edizione di Temptation Island Vip 2019. La Marzano, infatti, ha deciso di rendere pubblico sul suo profilo Instagram un messaggio di un utente che, parlando del tentatore Nicolò Brigante, ha rivelato che in realtà è felicemente impegnato con una ragazza catanese. Ma non finisce qui, visto che si vocifera che il bel Nicolò abbia cominciato la frequentazione con questa ragazza durante la sua esperienza televisiva come tronista a Uomini e Donne. Sarà davvero così? Non è dato saperlo, una cosa è certa, se la notizia dovesse essere veritiera, la presenza come tentatore nel docu-reality di Maria De Filippi sarebbe a rischio.

Deianira Marzano contro Er Faina: “sei un burattino”

Nei giorni scorsi è stata proprio Deianira Marzano a sollevare la prima polemica chiamando in causa uno dei concorrenti vip dell’edizione 2019 di Temptation Island Vip. Si tratta di Damiano Coccia alias Er Faina su cui ha detto in una Instagram Stories: “Damiano Er Faina, ma chi li deve muovere i fili? Che qua l’unico burattino sei tu!”. A cosa si riferisce l’influncer? Sicuramente la Marzano si riferisce alle varie dichiarazione fatte dallo YouTuber che ha rilasciato spesso parole non proprio edificanti su Barbara D’Urso oppure sui gay. Per questo motivo il web, a gran voce, ha richiesto l’esclusione dello youtuber e della compagna dal programma, ma al momento Mediaset non si è ancora pronunciata in merito alla richiesta.



