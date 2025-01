Tra i concorrenti di questa edizione di Amici 2024 spunta Nicolò Filippucci, bellissimo e talentuosissimo ragazzo che si è distinto per la sua faccia da bravo ragazzo e i suoi ricci alla Battisti. Nato nel 2006, il giovane è finito dritto tra gli alunni più amati di quest’anno nel talent di Canale 5. Da subito i social si sono riempiti di commenti positivi sul suo conto e in effetti non si può negare che Nicolò Filippucci sia un cantante a tutto tondo nonostante la sua età.

Grande successo anche per il suo inedito intitolato “Non mi dimenticherò“, considerato uno fra i brani più belli di questa annata ad Amici 2024. Anche se ha solo 18 anni, Nicolò Filippucci ha già alle spalle una carriera invidiabile. Grande appassionato di sport, si è dedicato sin da piccolissimo alla pallanuoto per poi abbracciare la sua prima chitarra ad appena 7 anni. Intorno a quell’età è stato anche ingaggiato per il Conservatorio Morlacchi a Perugia, dove ha fatto parte delle voci bianche. Oggi ad Amici 2024 sta mostrando il suo talento, anche se molti tra i fan vogliono saperne di più sulla sua vita sentimentale. Alcuni pensano che sia fidanzato con Francesca Bosco, dato il palese interesse che mostra nel guardarla ballare. Per ora, però, non ci sono voci che confermano il flirt.

Nicolò Filippucci, la finale a New York e i brani più amati: tra viaggi oltreoceano e collaborazioni incredibili

Non tutti sanno che Nicolò Filippucci ha un legame speciale con Marco Mengoni, a sua volta uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana ed ex vincitore di X Factor. Ma perchè i due hanno un collegamento? Il motivo è dato dal fatto che Nicolò Filippucci ha vinto il primo posto in “Guerriero”, un contest musicale di Ronciglione che è intitolato allo stesso Marco Mengoni da parte della sua città natale. Durante il concorso ha presentato la cover del brano “Luce” di Elisa incantando il pubblico che lo ha subito notato per il suo grande talento.

Da quel momento la carriera di Nicolò Filippucci è decollata e dopo il successo del contest ha iniziato a produrre diversi brani da solo come “Fingere“, “Senza Parlare” e “Just Friends“, in collaborazione con Lotty Carrington. Dopo questo periodo fatto di viaggi in tutto il mondo e di auto-produzione, Nicolò Filippucci ha scelto di candidarsi come concorrente di Amici 2024, una decisione vincente dato che oggi è considerato a mani basse tra i cantanti più bravi della scuola di Maria De Filippi. Oltretutto, l’artista è volato in finale a New York nel 2023 dopo aver partecipato ad un famoso concorso canoro della città di Faenza. Insomma, si prevedono scintille da questo giovanissimo cantautore!