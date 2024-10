Chi è Nicolò Filippucci: allievo di Amici 2024

Nicolò Filippucci è uno degli allievi della classe di Amici 2024. Nicolò fa parte della squadra di Anna Pettinelli che l’ha voluto sin dal primo ascolto. A soli 18 anni, Nicolò ha alle spalle già importanti esperienze avendo partecipato a diverse manifestazioni musicali portando a casa anche un importante premio come il ‘Guerriero – Premio Città di Ronciglione’, istituito in onore di Marco Mengoni dalla città di cui l’artista è originario. Nicolò, inoltre, è presente anche su Spotify con il duetto con Lotty Carrington, ‘Just friends’. Da quando è entrato nella scuola, il suo profilo Instagram, è passato da 2.489 a 11.500 follower.

Amici 2024/ Anticipazioni e diretta terza puntata 13 ottobre: Virginio, Fiorella Mannoia e Kledi ospiti

Durante la seconda puntata del pomeridiano di Amici 2024 durante la quale si è svolta la prima gara di canto, Nicolò è stato giudicato da Gigi D’Alessio ricevendo da quest’ultimo importanti parole d’elogio. Zerbi, infatti, ha criticato l’esibizione dell’allievo di Anna Pettinelli scatenando la reazione di D’Alessio che si è detto totalmente in disaccordo con Zerbi e apprezzando l’intonazione e il talento vocale di Nicolò.

Alena, chi è la cantante eliminata di Amici 2024/ "Il provino per il talent è stato liberatorio"

Lite tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 2024 per Nicolò Filippucci

Durante la terza puntata del pomeridiano di Amici 2024 in onda oggi, domenica 13 ottobre 2024, Nicolò partecipa alla gara di canto esibendosi con la canzone “Sono solo parole”, cantata da Noemi e scritta da Fabrizio Moro e conquistando il primo posto in classifica. Nel corso della puntata, però, Nicolò affronta anche un compito che le è stato assegnato da Rudy Zerbi. Quest’ultimo ha deciso di far eseguire a Nicolò “Abissale” di Tananai. Al termine dell’esibizione, in studio, si apre una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Deborah Lettieri, chi è la professoressa di ballo di Amici 2024/ La sua carriera divisa tra Italia e USA

Quest’ultima difende il proprio allievo sottolineando il suo talento vocale e scatenando la reazione di Zerbi che conferma di non gradire l’esecuzione di Nicolò. A schierarsi con Zerbi è anche Lorella Cuccarini che, esattamente come il collega, conferma di non sentire emozioni quando ascolta Nicolò cantare.