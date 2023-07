Nicolò Zaniolo, infortunio choc al mignolo/ Video, dito piegato in maniera innaturale

Bruttissimo infortunio per l’attaccante della nazionale italiana, Nicolò Zaniolo. L’ex bomber di Roma e Inter, in questo calciomercato estivo nel mirino della Juventus, e al centro del gossip per un suo presunto flirt con l’influencer Sofia Costantini, è stato protagonista di una brutta caduta durante un’amichevole fra il Galatasaray e gli austriaci dello Sturm Gratz. Come si può notare dal video che trovate qui sotto, si vede Zaniolo cadere a terra dopo un normale contatto di gioco, senza però rialzarsi. Il ragazzo si mette infatti seduto per stringersi la mano sinistra, dopo di che si guarda la stessa mano mostrandola all’arbitro.

E’ a quel punto che si vede il mignolo visibilmente piegato verso sinistra in una posizione innaturale, con la regia che ha poi tagliato le immagini. Molto probabilmente dopo il contatto Zaniolo ha messo male la mano a terra, di conseguenza il mignolo gli è “rimasto sotto”, finendo schiacciato sotto il peso del corpo. Il colpo è stato durissimo e ovviamente l’attaccante italiano è stato costretto ad abbandonare il campo sia per il dolore quanto per farsi medicare.

NICOLO’ ZANIOLO, INFORTUNIO CHOC: LA FOTO PUBBLICATA SU INSTAGRAM

Non si conoscono le condizioni fisiche del classe 1999 ma su Instagram lo stesso ha pubblicato la foto dell’infortunio con degli emoticon “con i bacini” di conseguenza pensiamo che il tutto si sia risolto nel migliore dei modi. Probabilmente c’è stata una frattura o magari solo una lussazione che quasi sicuramente sarà stata già risolta dal personale medico e che non dovrebbe compromettere la preparazione del calciatore in vista del ritorno in campo per la stagione 2023-2024.

Per la cronaca la partita amichevole fra il Galatasaray e lo Sturm Gratz è finita due a zero per gli austriaci con doppietta del classe 2006 Leon Grgic. Di seguito il video dell’infortunio di Zaniolo pubblicato su Twitter: attenzione alle immagini un po’ forti se qualcuno è facilmente impressionabile.

Nicolo Zaniolo'nun el serçe parmağı çıktı. pic.twitter.com/ZH5LOh7sBV — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) July 18, 2023













