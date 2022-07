Nika Paris/ “Dopo X Factor tante proposte di collaborazione. Presto uscirà un album”

Nika Paris: da X Factor al Tim Summer Hits 2022

Nika Paris ospite sul palco di Tim Summer Hits 2022 con il brano “Amnesie”. Dopo X Factor la cantante è pronta a pubblicare il suo primo disco, ma anche a girare l’Italia con il suo primo tour. Cresciuta in Bulgaria da nonna francese, Nika ha vissuto parte della sua vita in Francia e in Svizzera scoprendo così da vicino la cultura di diversi paesi e popoli. Giovanissima debutta nel mondo della tv partecipando all’età di 8 anni alla serie “The Slavi’s show”. Successivamente partecipa al programma “120 minuti” del canale bulgaro BTV fino alla grande popolarità raggiunta grazie all’Eurovision Junior 2016.

Dalla Bulgaria all’Italia; per la precisione Milano dove ha cominciato a frequentare l’accademia musicale Studio 20 collaborando con il producer Dariana Koumanova. Tranquille (Mon Coeur) è il primo singolo prodotto da Taketo Gohara in cui cita le Lezioni americane di Calvino. La grande occasione arriva con X Factor dove viene scelta da Mika. Intervistata da spettacolomusicaesport.com ha dichiarato: “questa esperienza mi ha lasciato tanti ricordi, mi ha permesso di imparare molte cose grazie al mio coach Mika, ad esempio come mantenere l’emozione e trasmetterla al pubblico senza permetterle di vincere, come accaduto quando ho cantato il pezzo di Justin Bieber”.

Nika Paris: “Prossimamente uscirà un album e farò dei concerti”

A X Factor Nika Paris ha potuto contare sul supporto di Mika. Tra tutti i consigli ricevuti dall’artista libanese ricorda: “sicuramente la gestione delle emozioni e poi mi ha detto di divertirmi, di non pensare a nulla perché ho 16 anni e sul palco posso fare quello che voglio”. Sul palcoscenico di X Factor ha presentato i due singoli “Tranquille (mon coeur)” e “No limit”: “il primo è un brano leggero, è stato mandato dalla Francia e abbiamo deciso di cantarlo perché era perfetto per il talent show, “No Limit” l’ho scritto quando sono andata in treno con la mia insegnante di canto Dariana a Cinecittà per X Factor. Volevo esprimere l’emozione che sentiamo dopo il lockdown e dire che non ho limiti e nessuno mi può fermare”.

La cantante ha poi rivelato come è nata la passione per la musica: “avevo quattro anni quando ho iniziato a prendere lezioni di piano ma tutte le notti nella mia stanza chiudevo porte e finestre, sul mio computer mettevo il karaoke e cantavo per tre ore. Mia mamma non ne poteva più. Un giorno la mia prof di pianoforte mi ha consigliato di dedicarmi al canto e così è stato. Ho questa grande passione dentro di me e non la posso nemmeno spiegare”. Infine sui progetti futuri: “dopo essere uscita da X Factor ho ricevuto tante proposte di collaborazione con altri artisti, diversi produttori mi hanno chiamato, al momento stiamo scrivendo dei brani. Prossimamente uscirà un album e speriamo di poter fare presto anche dei concerti”.











