Nikita, Oriana e George: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?/Ciupilan rischia

Nikita, Oriana e George: scontro tra veterani al televoto del Grande Fratello Vip

Torna questa sera l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, come di consueto in prima serata su Canale 5. Tanti sono i temi che sicuramente occuperanno particolare spazio nel corso della diretta, ma l’attenzione dei fan del GF Vip è rivolta anche verso l’esito del televoto. Chi abbandonerà la casa tra Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan? Il web sembra aver già chiara la preferenza.

Secondo un sondaggio svolto su Instagram dalla pagina GFVip News, incentrato su chi meriterebbe di essere salvato, spicca in prima posizione Nikita Pelizon con il 41%, leggermente in vantaggio rispetto ad Oriana Marzoli che ha ottenuto il 35% dei voti. Ne consegue che, in base all’opinione dei fan della pagina Instagram, sarebbe George Ciupilan il più quotato ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. In effetti, stando all’opinione generale dei social in queste ultime settimane, non è un mistero la scarsa considerazione dell’ex volto de Il Collegio all’interno della Casa. Il suo ruolo è stato sempre più al centro di critiche dovute al suo scarso coinvolgimento che ha altrettanto spesso attirato l’ironia dei social.

Esito televoto Grande Fratello Vip: esperienza al capolinea per George Ciupilan?

A prescindere dai sondaggi e dall’opinione circoscritta ad una piccola fetta di fan del Grande Fratello Vip, il quadro dei tre concorrenti alle prese con il verdetto del televoto è piuttosto chiaro. Nikita Pelizon è sempre stata molto attiva nel corso dell’attuale edizione; il suo percorso è stato meritevole di numerose riconferme, testimoniate dal fatto di essere riuscita a superare il televoto già altre volte in passato. Inoltre, i recenti scontri con Luca Onestini sembrano aver aumentato il favore del pubblico nei suoi confronti. Per quanto riguarda Oriana Marzoli invece, è indubbio che il suo ruolo nella trasmissione sia tra i più centrali.

Ad oggi, è difficile pensare ad un Grande Fratello Vip senza Oriana Marzoli; a prescindere dalle antipatie o simpatie in gioco, le varie situazioni all'interno del GF Vip che la vedono protagonista sono essenzialmente tra le più seguite dai fan della trasmissione. E' dunque lecito credere che difficilmente il televoto decreterà la sua eliminazione; è decisamente più appetibile l'idea di lasciarla nella Casa per divertirsi ancora con i numerosi intrecci che la vedono primeggiare sia in positivo che in negativo. Per George Ciupilan invece, poco da dire: un ruolo fin troppo marginale, mai realmente coinvolto e sempre neutrale in merito alle innumerevoli discussioni avvenute dall'inzio del Grande Fratello Vip. La percezione sembra portare verso un esito negativo per il giovane, probabile prossimo eliminato dalla Casa del GF Vip.











