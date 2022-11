Nikita Pelizon contro Edoardo Tavassi e Donnamaria/ “Basta con queste strategie!”

Nikita Pelizon nella casa del Grande Fratello Vip 2022 si confronta con Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria e poco dopo anche con Sarah Altobello. La modella e influencer nella casa ascolta un discorso tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi su preferiti e nomination e senza pensarci più di tanto interviene dicendo: “mi parli di queste strategie che non lo conosco? Come funziona? Non mettere nei preferiti chi?”. A risponderle è Tavassi: “non si può fare, non si può fare”, ma la modella ribatte: “ma ne stavate parlando fino ad adesso”. Allora i due Edoardo rispondono: “eh succede un macello, non si può fare, non ve lo posso dire, è un arcano mistero”.

Non è dato sapere di cosa stessero parlando, ma possibile che i due stessero parlando di preferiti e nomination. Poco dopo la Pelizon si è confrontata anche con Sarah Altobello con cui sta legando molto all’interno della casa. Le due hanno parlato anche di nomination con la Altobello consapevole che potrebbe essere una delle nominate essendo entrata a reality iniziato. “Non mi importa niente, sono le regole del gioco e io le rispetto. Se tu dovessi votarmi un giorno non mi importerebbe niente” – ha detto la Altobello all’amica.

Non solo, Nikita Pelizon ha parlato anche di Antonella Fiordelisi. “Ricordo che le prime volte io ho nominato Antonella e se la prese a morte. Ma c’erano dei suoi atteggiamenti che non mi piacevano. Poi abbiamo anche avuto modo di confrontarci e conoscerci meglio, tuttavia ciò non vuol dire che Antonella debba essere esente da critiche” ha detto la ex concorrente di Pechino Express che è rimasta mala dal comportamento della ex schermitrice durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022.

“Anche quelle cose non mi piacciono, alzare la voce quando ti parlano dallo studio, cadere nell’offensivo verso persone che neanche conosci. Sinceramente non mi piace sentirti dare della stupida a un’altra donna. Anche l’altro giorno lei se l”è presa perché voleva essere difesa, ma io non posso sempre lodarti” – ha detto Nikita che sembra sempre più lontana da Antonella.











