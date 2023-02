Nikita Pelizon in crisi per Luca Onestini, ancora innamorata?/ Crolla in lacrime e…

GF Vip, Nikita Pelizon su Luca Onestini: “Mi fanno stare male diverse cose“

Nikita Pelizon è andata nuovamente in crisi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, ripensando nuovamente al suo rapporto con Luca Onestini. Permangono le distanze tra i due, ampliate ulteriormente dalle divisioni createsi in casa e dall’intervento della mamma del concorrente poche puntate fa. Per questo motivo l’inquilina di Cinecittà si lascia andare ad un duro sfogo, aprendosi con Davide Donadei e spiegando perché non riesca ad affrontare al meglio questa avventura in un periodo per lei così complicato.

“A me fanno stare male diverse cose – spiega, elencandole di seguito – Il fatto che lui abbia pensato a questa cosa della vittima, che poi abbia fatto un casino in casa e si sia creata una divisione simile. Il fatto che dopo che ho fatto un massaggio a te ha iniziato a scherzare più pesantemente con Oriana. Il fatto che adesso le tipe gli ballavano così addosso. Il fatto che non ci parliamo. Il fatto che sua madre ha detto: ‘Non me ne frega una min*a”, quando il giorno prima è stato due ore a parlarmi. Tante cose“.

Nikita Pelizon crolla in lacrime in camera: il video

Nelle scorse ore, dopo lo sfogo con Davide Donadei, Nikita Pelizon si è appartata in camera da letto. E, sotto le lenzuola e coprendosi il volto con un asciugamano blu, ha iniziato a piangere ininterrottamente. La situazione che la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 sta affrontando non è delle più rosee. Vivere sotto lo stesso tetto con la persona per cui provi un sentimento, che però non è ricambiato, non è affatto semplice e spesso possono riaffiorare ricordi che mandano in crisi.

Dalla parte di Luca Onestini la posizione è sempre stata chiara. Sin dall’inizio della loro conoscenza, infatti, l’ex tronista di Uomini e donne ha spiegato di non essere interessato alla coinquilina se non come amica, rifilandole dunque un due di picche e facendo subito chiarezza sul loro legame. Ora, però, i rapporti tra i due si sono decisamente deteriorati e anche nella Casa sembra esserci una spaccatura netta tra i Vipponi: chi difende Nikita e chi, invece, Luca.

Nikita una settimana fa “Oriana non sa accettare un rifiuto (di Daniele)”.

Nikita oggi, DOPO DUE MESI, che piange per Luca (con il quale non c’è mai stato niente) e “le tipe stasera gli ballavano addosso”.

Ma è una candid camera del gf giusto? #oriele #gfvip pic.twitter.com/gur39sGadj — caffelatte (@trashstellare) February 2, 2023

Vedere Nikita che piange mi spezza il cuore, mi sto affezionando molto a lei e vederla così mi rende triste, spero tanto che si riprenda presto 🥺💔 #gfvip #nikiters #donnalisi #nikivippic.twitter.com/1BHW50ItaZ — Pamela 💫🦭🍁~fan account ~ (@pamelafrg) February 2, 2023













