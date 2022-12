Nikita Pelizon/ Luca Onestini la “molla” al GF VIP: “non mi interessi”

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022 riceve un due di picche da Luca Onestini. Niente da fare per la influencer che, nel giorno di Natale, viene “mollata” dall’ex tronista di Uomini e Donne. I due, infatti, hanno litigato e discusso dopo alcuni giorni di silenzio. Luca, stanco dell’atteggiamento della influencer, è letteralmente scoppiato contro la Pelizon accusandola di voler fare vittimismo.

“Tu dici che ho giocato con i tuoi sentimenti. Ma se non ti conoscevo? A me non frega niente di te che è diverso, basta per me non esiste… Non è che non ti odio, non mi interessi. È una persona così, io non voglio avere niente a che fare, posso essere libero? Cosa ti devo dire a una persona che si inventa le robe…non me ne frega di parlarti. Ti inventi le cose, e anche pesanti… tu dici che ti ho usata e che ho giocato con i tuoi sentimenti, quando in realtà l’unica persona che non ha rispettato i sentimenti sei tu con i miei perché io provavo Un’amicizia” – ha detto l’ex tronista a Nikita.

Nikita Pelizon e lo scontro con Luca Onestini al GF VIP

Uno scontro diretto quello tra Nikita Pelizon e Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. Una notte di Natale “infuocata” per la influencer che poco dopo si è confrontata e confidata con Nicole Murgia precisando: “io ho la coscienza pulita, sono stata sincera fin dall’inizio”. La modella, infatti, ha sottolineato di essere stata sempre chiara nelle sue intenzioni verso l’ex tronista: “lui dice di essere sempre stato chiaro” – senza però nascondere di essere rimasta molto delusa dal suo comportamento e atteggiamento prima di lanciare l’ultima frecciata – “le cose si fanno sempre in due”.

Nikita, infatti, è consapevole di essere stata sempre coerente con l’ex tronista chiarendo sin dall’inizio di non essere interessata ad un’amicizia, ma di avere un’attrazione verso di lui. Il concorrente all’inizio sembrava ricambiare la cosa, ma qualcosa è cambiato visto che durante lo scontro – confronto ha chiaramente detto di voler essere solo amico. Cosa succederà ora tra i due?











