Nikita Pelizon:”Luca Onestini? Dovremo recuperare”/ Ma lui frena, è strategia?

Nikita Pelizon rivede Luca Onestini: “Mi è mancato”

In settimana, Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini, spiegando di essere attratta da lui. Oggi, in puntata, la concorrente ha potuto vedere, anche se attraverso uno schermo, Luca, che ha il Covid e dunque è isolato. Ad Alfonso Signorini ha detto: “Mi ha fatto piacere vederlo qui sullo schermo. Ci sono tanti abbracci del buongiorno e della buonanotte che non ci stiamo dando, dovremo recuperare”.

Anche a Luca Onestini, Nikita Pelizon è mancata: “Se dicessi di no mentirei. Ci ho pensato abbastanza. Secondo me Nikita è una bellissima ragazza con la quale io mi trovo super bene. Mi vivo la quotidianità, sono entrato da 5 giorni e già sono fuori. Fino ad adesso non ho un’attrazione fisica, non ho avuto la voglia e la necessità di baciarla, altrimenti lo avrei fatto. Non so cosa succederà dopo, si vedrà più avanti”.

In settimana, Nikita Pelizon si è dichiarata a Luca Onestini, ricevendo una risposta non propriamente soddisfacente da parte sua. In puntata spiega: “È stato un gesto molto coraggioso. Stavo andando in crash, mi serviva un po’ di chiarezza. Non me lo aspettavo. La cosa che mi è piaciuta, analizzando con meno emotività, è stata la maturità che mi ha dimostrato rispondendomi così”.

A Luca, Nikita ha spiegato: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”. Lui le ha risposto dicendo: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”.

