Nikita Perotti, chi è il ballerino e insegnante di Ballando con le stelle 2024

Giovane ballerino e attualmente maestro a Ballando con le stelle 2024, Nikita Perotti è oggi ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1 al fianco della sua partner di danza Anna Lou Castoldi. Quest’anno si è registrato il suo debutto nello show di Milly Carlucci nel parterre degli insegnanti, dopo una carriera che ha sempre brillato sino a questo momento, dai primi passi nella danza al grande successo televisivo di queste settimane.

20 anni e talento cristallino, Nikita Perotti è originario di Chivasso, in provincia di Torino, e ha sempre danzato in coppia con la collega Sophia Berto sin dal 2019. Dopo essersi laureati campioni italiani di latin show nel 2021, l’anno scorso hanno vinto la finale di Ballando con te. Sino alla chiamata di Milly Carlucci, che ha voluto entrambi come new entry nell’attuale edizione del programma: lui in coppia con Anna Lou Castoldi e lei al fianco di Tommaso Marini, entrambi sono ancora in gara e sognano la vittoria.

Nikita Perotti ha una fidanzata? L’intesa con Anna Lou Castoldi in pista

Oltre alla carriera, cosa sappiamo della vita privata di Nikita Perotti? C’è una fidanzata al suo fianco o il suo cuore è al momento libero? Il giovane talento della danza, a tal proposito, dovrebbe essere single ma molti telespettatori hanno notato nell’intesa con Anna Lou Castoldi in pista qualcosa in più di una semplice collaborazione professionale. Molti fan, infatti, sono convinti che tra i due ci sia del tenero, anche se entrambi hanno spesso ribadito di essere legati soltanto da un’amicizia.

“Noi sul palco entriamo in questa sintonia che è bellissima, io lo sento davvero che siamo una cosa sola”, ha raccontato Nikita nel corso del programma, parlando del loro feeling in scena. La stessa Anna Lou ha ammesso di aver trovato in Nikita il partner di ballo ideale, del quale ha iniziato a fidarsi sempre più: “In lui trovo questa purezza, questa sincerità che è una dote d’oro! Io non ho un termine per etichettare il rapporto tra me e Nikita… io lo definisco amico ma le amicizie possono evolversi, cambiare…”.