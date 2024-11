Anna Lou e Nikita Perotti sono fidanzati o solo amici? Scoppia il gossip a Ballando con le stelle 2024

Tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti si è sviluppata, nel corso di Ballando con le stelle 2024, una sintonia molto forte, che potrebbe essersi trasformata in qualcosa di più. Lo insinua Rossella Erra in diretta, ma un po’ sembra lo facciano intendere anche i diretti interessati in un filmato che anticipa la loro nuova esibizione in pista.

“Noi sul palco entriamo in questa sintonia che è bellissima, io lo sento davvero che siamo una cosa sola”, racconta Nikita. Anna Lou concorda e aggiunge: “Io in realtà ho un sacco di problemi a fidarmi delle persone, dato che ho avuto delle delusioni in amicizia e in amore. Ci metto un sacco per dire ‘ok, mi fido di questa persona’, invece in lui trovo questa purezza, questa sincerità che è una dote d’oro! Io non ho un termine per etichettare il rapporto tra me e Nikita… io lo definisco amico ma le amicizie possono evolversi, cambiare…”

“Tenerezze in privato tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti”

Dopo l’esibizione sulla pista di Ballando con le stelle 2024, Rossella Erra stuzzica con un gossip, svelando che Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono molto più di quanto si vede nei filmati e in pista. “Lei è la principessa e lui è il principe che arriva per salvarla, perché c’è questa comprensione… Si danno qualche tenerezza in privato… ma non li voglio etichettare, non voglio rovinare questa cosa!” conclude sibillina l’opinionista.