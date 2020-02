Nina Moric, ex Luigi Favoloso/ E’ l’ora della verità: atteso il confronto (Live)

Nina Moric ha ancora bisogno di dire la sua su Luigi Favoloso, le accuse che le sono state rivolte e quanto detto dai genitori dell’ex compagno. Oggi, domenica 9 febbraio 2020, la modella sarà presente a Live – Non è la d’Urso proprio per affrontare i Favoloso al completo. “L’uomo non ha diritto di alzare le mani sulla donna per nessun motivo”, ha scritto in uno degli ultimi post su Instagram attaccando ancora una volta il suo ex. “Non vi dà diritto di accusarmi che sono la vergogna per tutte le donne che hanno subito violenza”, ha aggiunto, “ho parlato in pubblico solo perchè così ho potuto gridare il mio vissuto a voi sconosciuto. Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo”. A chi l’ha accusata persino di aver fatto una falsa denuncia per le presunte violenze subite da Luigi, risponde con altrettanta determinazione: “Se ho fatto denuncia penale falsa, rischio di perdere mio figlio per sempre! Fatevi un esami di coscienza prima di giudicare le mie scelte”. In passato infatti, la Moric non ha potuto vedere il figlio Carlos Corona a lungo, perchè affidato all’ex suocera e madre di Fabrizio Corona. La decisione del giudice l’ha tenuta lontana dal ragazzo, che ora è sempre al suo fianco in ogni momento della giornata.

NINA MORIC SI ECLISSA DAI SOCIAL

Nina Moric ha deciso di dire stop ai social. Anche la modella ha oscurato il proprio profilo Instagram, preferendo così mettere a tacere le critiche ricevute. Nonostante le pesanti accuse dirette all’ex compagno Luigi Favoloso, Nina ha pagato lo stesso lo scotto agli occhi del pubblico. Dopo aver rivelato che i lividi mostrati dalla modella a prova della violenza subita sarebbero stati provocati dalla madre di lei, Luigi ha rincarato la dose nella scorsa puntata di Live – Non è la d’Urso e ha parlato di microliposuzione. In pratica quei lividi che la Moric gli imputa per via della presunta violenza, sarebbero solo frutto di un intervento estetico. Una tesi avvalorata anche da un team di chirurghi estetici a cui l’ex gieffino ha deciso di mostrare le foto incriminate. Fra i tanti ad avvallare la sua tesi c’è Giacomo Urtis, il famoso chirurgo dei vip, che in una Stories di Instagram ha messo in dubbio le parole della modella. In particolare ha mostrato un buchino presente sulla schiena di Nina, in cui a suo dire sarebbe stato infilato la cannula per effettuare l’intervento estetico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA